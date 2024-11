Súd v Haagu začne vyšetrovanie prokurátora pre údajné zneužívanie

Amsterdam 11. novembra (TASR) - Riadiaca rada Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu začne externé vyšetrovanie svojho žalobcu Karima Khana v súvislosti s obvineniami z údajného sexuálneho zneužívania. Uvádza sa to vo vyhlásení rady, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



"Prebieha externé vyšetrovanie... v záujme zaistiť plne nezávislý, nestranný a spravodlivý proces," uvádza sa vo vyhlásení spolu s výzvou pre všetky strany na plnú spoluprácu.



Samotný Khan vo vyhlásení uviedol, že bude pokračovať v plnení svojej funkcie, ktorá nesúvisí s vyšetrovaním "pochybenia", a to predovšetkým dohliadania na vyšetrovanie údajných vojnových zločinov týkajúcich sa najmä konfliktu v Pásme Gazy.



"Vítam príležitosť zapojiť sa do tohto procesu," uviedol vo vyhlásení podľa agentúry AFP Khan.



V máji tohto roka Khan napríklad požiadal o vydanie zatykača na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, izraelského ministra obrany Joava Galanta a troch vodcov palestínskeho radikálneho hnutia Hamas: Jahju Sinwára, Ismaíla Haníju a Muhammada Dajfa. Prokuratúra ICC tvrdí, že existujú dôvodné podozrenia, že sa títo muži dopustili vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.



Sinwár a Haníja sú už po smrti v dôsledku izraelských operácií. Izrael tvrdí, že v júli zomrel aj Dajf, čo však Hamas doteraz nepotvrdil.



Izrael v septembri predložil oficiálnu námietku voči žiadosti prokurátora ICC o vydanie zatykača na svojich predstaviteľov. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom podaní spochybňuje jurisdikciu ICC, ako aj zákonnosť prokurátorovej žiadosti a tvrdí tiež, že Khan porušil pravidlá súdu a neponúkol Izraelu príležitosť, aby dané tvrdenia vyšetril.



Khana, britského právnika so zameraním na vojnové zločiny, zo sexuálneho zneužívania obviňuje jeho asistentka. Prokurátor obvinenia odmieta a predstavitelia ICC ich označili za súčasť kampane, ktorou sa izraelské tajné služby snažia Khana zdiskreditovať.