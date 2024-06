Súd v Hamburgu rozhodne v prípade popierania holokaustu

Berlín 26. júna (TASR) - Prípad 95-ročnej popieračky holokaustu Ursuly Haverbeckovej sa v severonemeckom meste Hamburg blíži ku koncu a súd by rozsudok mohol vyniesť už v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Haverbeckovú, ktorú médiá nazývajú aj "nacistická babka", odsúdil v roku 2015 okresný súd na desať mesiacov väzenia. Voči tomu sa odvolala, ale súdny proces sa začal až o deväť rokov neskôr. Obvinená je v dvoch prípadoch podnecovania k nenávisti.



Podľa obžaloby Haverbecková 21. apríla 2015 počas procesu s bývalým príslušníkom SS Oskarom Gröningom novinárom povedala, že koncentračný tábor Auschwitz nebol vyhladzovací, ale pracovný tábor. Počas rozhovoru pre regionálnu televíziu NDR tiež poprela, že by v tábore na území dnešného poľského Osvienčimu dochádzalo k masovému zabíjaniu ľudí.



Nemecké súdy sa s vyjadreniami Haverbeckovej zaoberali opakovane v priebehu dvoch desaťročí. Prvýkrát bola odsúdená v roku 2004 na zaplatenie pokuty. Žena si už vo väzení odsedela viac ako dva roky za popieranie holokaustu. Podľa historikov pritom nacisti usmrtili iba v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau najmenej 1,1 milióna ľudí.



Haverbecková počas procesu v roku 2015 požadovala dôkazy o tom, že holokaust sa naozaj udial. Predsedajúci sudca to odmietol s tým, že nebude debatovať s niekým, kto "neakceptuje fakty", ani dokazovať, že "Zem je guľatá".