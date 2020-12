Súd v Hongkongu potvrdil zákonnosť zákazu nosenia masiek na protestoch

Hongkong 21. decembra (TASR) - Najvyšší súd v Hongkongu v pondelok rozhodol, že nariadenie tamojšej vlády zakázať účastníkom vlaňajších prodemokratických protestov zakrývať si tváre bolo zákonné. Informovala o tom agentúra AFP.



Svoje rozhodnutie sudcovia odôvodnili argumentom, že takéto nariadenie malo zabrániť násilnostiam počas protestov. Sudcovia tiež jednohlasne potvrdili, že propekinská správkyňa Hongkongu Carrie Lamová má v čase pohotovosti právo na prijatie akéhokoľvek zákona bez súhlasu tamojšieho zákonodarného zboru.



Toto rozhodnutie prichádza v čase, keď v snahe zabrániť zhoršovaniu pandemickej situácie v Hongkongu je nosenie ochranných rúšok na verejnosti povinné, všímajú si agentúra AFP a Reuters.



Prodemokratickí aktivisti dúfali, že najvyšší súd potvrdí verdikt súdu nižšej inštancie z apríla, ktorý rozhodol, že zákaz maskovania tvárí bol protiústavný. Rovnaký súd však potvrdil právo vlády nariadiť vlastné opatrenia v mimoriadnom stave, pripomína agentúra Reuters.



Lamová vlani v októbri zakázala nosenie masiek na verejných zhromaždeniach zavedením zákona z roku 1922, keď bol Hongkong kolóniou Británie.



Počas vrcholiacich protivládnych demonštrácií si mnoho účastníkov skrývalo tvár za masky v snahe vyhnúť sa odhaleniu svojej totožnosti a ochrániť sa pred slzotvorným plynom.



Hromadné protivládne protesty v Hongkongu, ktorých účastníci protestovali proti zasahovaniu Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, sa pravidelne konali od júna 2019. Trvali zhruba sedem mesiacov a zúčastnili sa na nich milióny ľudí.



Ustali až v dôsledku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a po zavedení nového bezpečnostného zákona, ktorý umožňuje prísne trestanie osôb na základe vágne formulovaných obvinení zo separatizmu, terorizmu a spolupráce so zahraničnou mocnosťou. Previnilcom hrozia tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.