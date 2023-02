Súd v Hongkongu prelomovo rozhodol v prospech transrodových osôb

Hongkong 6. februára (TASR) — Hongkonský najvyšší súd v pondelok rozhodol, že transrodoví ľudia si môžu zmeniť pohlavie uvedené v ich osobných dokladoch bez toho, aby museli podstúpiť chirurgický zákrok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, podľa ktorej ide o prelomové víťazstvo v boji o rovnosť LGBTQ ľudí v Hongkongu.



Aktivisti dlhodobo kritizovali príslušné úrady v Hongkongu za to, že neriešia diskrimináciu LGBTQ ľudí. Podľa doterajšej praxe sa v hongkonských preukazoch totožnosti uvádza pohlavie určené pri narodení, pokiaľ si ho dotyčná osoba nedá zmeniť operačným zákrokom.



Henry Tse, jeden z aktivistov, ktorí v roku 2017 podali právnu námietku, upozornil, že doterajšia prax núti transrodových ľudí, aby napriek zdravotným rizikám podstupovali drahé a invazívne lekárske zákroky.



Vo svojom rozhodnutí sa s týmto názorom aktivistu stotožnil aj odvolací súd, ktorý požiadavku na chirurgickú zmenu pohlavia označil za protiústavnú s tým, že predstavuje "neprijateľne veľkú záťaž".



Vláda obhajovala existujúce pravidlá tvrdením, že pomáhajú predchádzať "praktickým problémom", napríklad pri kontakte s políciou, záchrannými či sociálnymi službami alebo pri prístupe na toalety.



Právnička Monica Carss-Frisková, ktorá na súde zastupovala hongkonskú vládu, na pojednávaniach opakovane upozorňovala, že súhlas so zmenou identifikátora pohlavia v preukazoch totožnosti by mohol viesť k "svojvôli a nekonzistentnosti".



Britský právnik David Pannick, ktorý na súde zastupoval aktivistov, však poukazoval na to, že nemožnosť vykonať zmeny v občianskom preukaze prináša transrodovým ľuďom "ponižovanie, stratu dôstojnosti a utrpenie, pretože sa od nich vyžaduje, aby zverejnili najintímnejší aspekt svojho súkromného života".



Agentúra AFP poznamenala, že hongkonskí aktivisti sa už dlho zasadzujú za samodeklarované označenie pohlavia na identifikačných preukazoch. Ich tlak na úrady získal na sile po zmenách, ktoré boli schválené na Taiwane, v Argentíne a v ďalších krajinách.



O právach transrodových ľudí sa na hongkonskom odvolacom súde naposledy diskutovalo pred takmer desiatimi rokmi. Sudcovia vtedy potvrdili právo transrodových osôb, ktoré podstúpili operáciu, uzavrieť manželstvo.



Odvtedy sa však pri zmene zákonov tohto mestského štátu, zameraných na ochranu práv transrodových ľudí, dosiahol len malý pokrok.



Aktivista Henry Tse ocenil pondelňajšie rozhodnutie odvolacieho súdu, pretože sa podľa neho "vyriešili pálčivé problémy", s ktorými sa stretáva "v dôsledku vlastnenia nesprávneho občianskeho preukazu". "K transrodovej rovnosti máme však ešte ďaleko," konštatoval.