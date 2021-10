Súd v Iráne zamietol odvolanie Zaghariovej-Ratcliffovej

Londýn 16. októbra (TASR) - Iránsky súd v sobotu zamietol odvolanie Nazanin Zaghariovej-Ratcliffovej, humanitárnej pracovníčky s iránskym aj britským občianstvom, odsúdenej v apríli na ďalší rok väzenia po tom, ako v Iráne strávila vo väzení viac ako päť rokov za údajnú špionáž.



V sobotu to podľa agentúry AP oznámili prívrženci Zaghariovej-Ratcliffovej.



Zaghariová-Ratcliffová si už v Iráne odpykala päťročný trest odňatia slobody. Druhý trest väzenia nad ňou súd vyniesol v apríli tohto roku v kauze obvinenia zo šírenia "propagandy proti systému", ktorého sa dopustila účasťou na proteste pred iránskym veľvyslanectvom v Londýne v roku 2009.



Súčasťou tohto druhého verdiktu je aj súdne rozhodnutie, že Zaghariová-Ratcliffová má 12 mesiacov po odpykaní si ročného trestu odňatia slobody zákaz opustiť územie Iránu.



Sudca odvolacieho súdu vyhlásil rozsudok bez súdneho pojednávania, uviedol právnik odsúdenej s tým, že zatiaľ nie je známy dátum jej predvolania na výkon trestu.



Irán - v súlade s obvyklou praxou - nevydal žiadne oficiálne vyhlásenie k prípadu.



Labouristický poslanec Tulip Siddiq, ktorý v britskom parlamente zastupuje volebný obvod, v ktorom žijú manžel a dcéra Zaghariovej-Ratcliffovej, vo svojom tvíte upozornil, že "teraz môže byť kedykoľvek vrátená do väzenia".



Poslanec súčasne - aj pomocou hashtagu #Free Nazanin", vyzval predsedu britskej vlády Borisa Johnsona, aby "konal" a dosiahol prepustenie britskej občianky.



Zaghariovú-Ratcliffovú v apríli roku 2016 zadržali na teheránskom letisku, keď sa po návšteve rodiny vracala domov do Británie. Neskôr ju v Iráne odsúdili na päťročné väzenie za údajný pokus o zvrhnutie tamojšej vlády.



Žena s iránsko-britským občianstvom do svojho zadržania pôsobila v Londýne ako projektová koordinátorka charitatívnej nadácie Thomson Reuters Foundation.



Zaghariová-Ratcliffová i spomínaná nadácia všetky obvinenia voči nej odmietali.



V marci minulého roku bola Zaghariová-Ratcliffová prepustená z väzenia v reakcii na obavy z rozšírenia vírusovej choroby COVID-19 v iránskych väzniciach.



Krátko na to sa objavili správy, že ju čaká konanie pred teheránskym revolučným súdom, a to v novej kauze: propaganda proti systému.



Vtedajší britský minister zahraničných vecí Dominic Raab odsúdil následný druhý rozsudok s tým, že zaobchádzanie Iránu so Zaghariovou-Ratcliffovou hraničí s mučením, a zdôraznil, že jej zadržiavanie je nezákonné.



Zaghariová-Ratcliffová v čase odvolacieho konania žila u svojich rodičov v Teheráne, pričom mala zákaz opustiť Irán.



Jej manžel a ich sedemročná dcéra Gabriella sa v septembri v Londýne zúčastnili na proteste, ktorý organizovala Amnesty International v blízkosti budov britského parlamentu, aby si pripomenuli 2000. deň jej zadržiavania.