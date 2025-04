Súd v Istanbule odmietol Imamoglovu žiadosť o prepustenie z väzby

Ankara 14. apríla (TASR) - Súd v Istanbule v pondelok nevyhovel odvolaniu a rozhodol, že istanbulský primátor Ekrem Imamoglu zostane vo väzbe až do súdneho pojednávania v kauze korupcie. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.



Imamoglu, známy opozičný politik a oponent prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, bol pre obvinenia z korupcie zadržaný 19. marca a o štyri dni neskôr naňho súd uvalil väzbu. Imamoglu všetky obvinenia odmieta.



Jeho zadržanie je vnímané ako politicky motivované s cieľom odstaviť ho - ako Erdoganovho hlavného rivala - z politiky pred prezidentskými voľbami, ktoré sú v Turecku naplánované na rok 2028.



Imamoglovi právnici minulý týždeň podali odvolanie proti jeho vzatiu do väzby, pričom argumentovali, že nehrozí, že by ich mandant ušiel alebo sa inak vyhýbal vyšetrovaniu. Istanbulský súd však v pondelok ich žiadosť o prepustenie na slobodu odmietol.



Súd súčasne zamietol aj odvolanie proti väzobnému stíhaniu, ktoré podal Imamoglov blízky spolupracovník Murat Ongun a ďalšie osoby zadržané spolu s Imamoglom na základe podozrenia z korupcie.



Vývoj v Imamoglovom prípade vyvolal v Turecku najväčšiu vlnu protivládnych protestov za posledných viac ako desať rokov. Za účasť na nich bolo zadržaných viac ako 1000 ľudí – väčšinou vysokoškolských študentov. Približne 250 z nich bolo medzičasom z väzenia prepustených.



Republikánska ľudová strana (CHP) v nedeľu usporiadala prvé z plánovaných celoštátnych zhromaždení v snahe podporiť Imamogla: konalo sa v tureckej čiernomorskej provincii Samsun a v rovnomennom meste, kde zakladateľ moderného Turecka Mustafa Kemal Atatürk v roku 1919 inicioval vojnu za nezávislosť.



Zhromaždeným sa prihovoril predseda CHP Özgür Özel, ktorý na margo súčasného vedenia Turecka povedal, že sa dostalo k moci prostredníctvom volieb a teraz sa jej cez voľby nechce vzdať. „Tomu sa hovorí prevrat,“ povedal Özel. Dodal, že petícia spustená minulý týždeň požadujúca Imamoglovo prepustenie má už takmer desať miliónov podpisov.



Imamoglovo zadržanie upevnilo rady opozície a zjednotilo voličov naprieč politickým spektrom. CHP usporiadala 6. apríla mimoriadny zjazd, na ktorom úradujúci líder a jediný kandidát Özel získal 1170 z 1276 hlasov, čím bol potvrdený vo funkcii.



Zjazd CHP sa konal uprostred rastúcich obáv, že zásah vlády proti Imamoglovi by sa mohol čoskoro rozšíriť aj na samotnú stranu. Niektorí jej členovia sa obávajú, že úrady sa môžu pokúsiť prevziať kontrolu nad CHP odvolávaním sa na údajné nezrovnalosti na jej zjazde v roku 2023. Ankarská prokuratúra vo februári začala vyšetrovanie strany pre podozrenie, že delegáti dostávali úplatky výmenou za podporu Özela pri hlasovaní.