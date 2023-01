Súd v Izraeli rozhodol, že Arje Deri nesmie zastávať post ministra

Jeruzalem 18. januára (TASR) - Izraelský najvyšší súd v stredu rozhodol, že kľúčový člen novej vlády Arje Deri nesmie vykonávať funkciu ministra. Tento verdikt prehĺbi spor o právomoci súdov v Izraeli a spôsobí premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi zrejme prvú koaličnú krízu, píše tlačová agentúra AP.



Najvyšší súd rozhodol, že Deri, vplyvný šéf koaličnej ultraortodoxnej strany Šas, ktorý slúžil aj v predchádzajúcich Netanjahuových vládach, je diskvalifikovaný z výkonu ministerského úradu – vlani ho totiž odsúdili za daňové trestné činy a v rámci dohody o vine a treste je v podmienke. Deri už oznámil, že neodstúpi.



Napäto očakávané súdne rozhodnutie prišlo v čase, keď život v Izraeli rozviruje spor týkajúci sa rozsiahlych zmien v právnom systéme krajiny. Tieto zmeny podľa kritikov dávajú príliš veľa moci do rúk vlády a oslabujú najvyšší súd. Navrhovatelia a zástancovia zmien tvrdia, že to napraví nerovnováhu medzi výkonnou a súdnou mocou.



Netanjahu sa teraz bude musieť rozhodnúť, či sa bude držať verdiktu súdu a odvolá svojho kľúčového spojenca, alebo zhorší spor so súdmi a verdikt odmietne.



Rozhodnutie súdu môže mať pre novú Netanjahuovu koalíciu problematické následky. Niektorí členovia strany Šas totiž vyzvali Netanjahua, aby našiel riešenie, ktoré zaručí Derimu post, aký si podľa nich zaslúži ako šéf strany strednej veľkosti. Inak môže strana z koalície odísť, čo by zmenšilo Netanjahuovu väčšinu 64 poslancov v 120-člennom parlamente (Knesete) až o 11 kresiel.



Minister zo strany Šas Jakov Margi pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu KAN povedal, že "ak nebude Arje Deri vo vláde, potom vláda nebude".



Deri je v súčasnosti ministrom zdravotníctva a vnútra, tieto posty má zastávať polovicu funkčného obdobia vlády. V jeho druhej polovici sa má stať ministrom financií a je takisto vicepremiérom, informuje AP.



Netanjahuova strana Likud a jej ultraortodoxní a krajne pravicoví partneri získali v parlamentných voľbách 1. novembra väčšinu kresiel v Knesete. Vytvorili vládu, ktorá si za ústredný bod programu zvolila zmenu právneho systému.