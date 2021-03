Japonský súd: Neuznanie zväzku ľudí rovnakého pohlavia je protiústavné

Tokio 17. marca (TASR) - Okresný súd v japonskom meste Sapporo v stredu rozhodol, že neuznávanie manželstiev osôb rovnakého pohlavia je protiústavné. Informovali o tom v stredu miestne médiá.



Rozhodnutie okresného súdu v Sappore sa týka žaloby podanej tromi pármi rovnakého pohlavia z ostrova Hokkaidó. Súd však súčasne zamietol ich požiadavku, aby každý pár dostal po milióne jenov za psychické škody spôsobené nedbanlivosťou vlády.



Nedbalosť vlády spočívala v tom, že nezmenila existujúci zákon tak, aby takýmto párom umožnila uzavrieť manželstvo.



Japonská ústava stanovuje, že "manželstvá sa majú uzatvárať iba na základe vzájomného súhlasu príslušníkov oboch pohlaví" - podľa vlády to znamená, že manželstvo osôb rovnakého pohlavia "sa ústavou ani občianskym zákonníkom" nepredpokladá.



Právnici žalobcov a ďalší právni experti však namietajú, že v ústave nie je nič, čo by zakazovalo manželstvá osôb rovnakého pohlavia, a tvrdí, že predmetná klauzula sa týka súhlasu so sobášom.



Verdikt súdu v Sappore je aktivistami za práva komunity LGBT+ označované za krok k dosiahnutiu rovnosti manželstiev.



Japonsko je jediným štátom zo skupiny siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta, ktorý neuznáva zväzky osôb rovnakého pohlavia.