Súd v Jemene udelil trest smrti 17 osobám za údajnú špionáž

Ilustračná snímka Foto: TASR

Právnik zastupujúci viacerých obvinených v tomto procese oznámil, že proti sobotňajšiemu rozsudku je možné sa odvolať.

Autor TASR
Saná 23. novembra (TASR) - Jemenský súd kontrolovaný povstalcami húsíami udelil v sobotu trest smrti 17 ľuďom obvineným zo špionáže pre Izrael, Spojené štáty a Saudskú Arábiu. Obvinených popravia zastrelením. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.

Tlačová agentúra SABA jemenských povstalcov uviedla, že súd udelil spomínané tresty v prípadoch týkajúcich sa „špionážnych buniek v rámci špionážnej sieti napojenej na americké, izraelské a saudské spravodajské služby“. Obžalovaní boli obvinení zo „špionáže pre cudzie krajiny nepriateľské voči Jemenu počas obdobia rokov 2024-2025“.

Súd okrem toho udelil desaťročný väzenský trest ďalším dvom ľuďom - žene a mužovi, pričom ďalšiu osobu zbavil obvinenia.

Právnik zastupujúci viacerých obvinených v tomto procese oznámil, že proti sobotňajšiemu rozsudku je možné sa odvolať.

Prokuratúra podľa agentúry SABA tvrdí, že obvinení spolupracovali s predstaviteľmi spravodajských služieb z Británie, Saudskej Arábie, Spojených štátov, ako aj izraelskej tajnej služby Mosad. Obžalovaní údajne poskytli nepriateľom informácie o desiatkach miest a pohybe „štátnych vodcov ako aj informácie o raketách“. To viedlo k útokom na viaceré vojenské, bezpečnostné a civilné zariadenia, ktoré mali za následok smrť desiatok ľudí a rozsiahle zničenie infraštruktúry.

Tento rozsudok je podľa AP najnovším v dlhoročnom zásahu húsíov v oblastiach Jemenu, ktoré majú pod svojou kontrolou. Iránom podporovaní povstalci od začiatku občianskej vojny v roku 2014 zadržali tisíce ľudí vrátane pracovníkov agentúr OSN, ktorých zadržali tento rok.
