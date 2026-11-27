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Súd v Kanade rozhodne o zákaze náboženských symbolov v Québecu
Zákon o sekularizme prijala québecká vláda v roku 2019. Zakazuje nosiť náboženské symboly zamestnancom vo funkciách s autoritou, ako sú sudcovia, policajti či učitelia.
Autor TASR
Montreal 27. novembra (TASR) - Najvyšší súd Kanady v piatok rozhodne o québeckom zákone, ktorý niektorým zamestnancom verejného sektora v provincii zakazuje nosiť náboženské symboly. Ide o jeden z najsledovanejších prípadov v krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Zákon o sekularizme prijala québecká vláda v roku 2019. Zakazuje nosiť náboženské symboly zamestnancom vo funkciách s autoritou, ako sú sudcovia, policajti či učitelia. Zahaľovanie tváre zakazuje štátnym zamestnancom, ľuďom pri využívaní verejných služieb vo vládnych budovách aj žiakom a študentom od základných škôl až po univerzity.
Québec je prevažne francúzsky hovoriaca provincia, kde kedysi mala veľký vplyv katolícka cirkev a kde je presadzovanie svetskosti štátu dlhodobo kľúčovou témou. Proti zákonu sa postavili viaceré organizácie vrátane Kanadskej asociácie pre občianske slobody a Národnej rady kanadských moslimov. Québecký odvolací súd v roku 2024 zákon potvrdil a odporcovia sa obrátili na Najvyšší súd.
Prípad je zároveň testom toho, nakoľko môžu provincie obchádzať ústavu pomocou tzv. klauzuly o výnimke. Tá im umožňuje prijímať zákony, ktoré môžu byť v rozpore s Kanadskou chartou práv a slobôd, zakotvenou v ústave. Québec sa na túto klauzulu odvolal vopred, keďže očakával, že zákon napadnú pre porušenie slobody vyznania a prejavu. Klauzulu využili aj konzervatívne provincie Saskatchewan a Alberta pri zákonoch týkajúcich sa transrodovej mládeže.
Rozhodnutie prichádza mesiac po tom, ako si voliči v Québecu zvolili separatistickú vládu, ktorá dôsledne presadzuje sekularizmus a sľúbila ďalej obmedziť náboženské prejavy vo verejnom živote.
Zákon o sekularizme prijala québecká vláda v roku 2019. Zakazuje nosiť náboženské symboly zamestnancom vo funkciách s autoritou, ako sú sudcovia, policajti či učitelia. Zahaľovanie tváre zakazuje štátnym zamestnancom, ľuďom pri využívaní verejných služieb vo vládnych budovách aj žiakom a študentom od základných škôl až po univerzity.
Québec je prevažne francúzsky hovoriaca provincia, kde kedysi mala veľký vplyv katolícka cirkev a kde je presadzovanie svetskosti štátu dlhodobo kľúčovou témou. Proti zákonu sa postavili viaceré organizácie vrátane Kanadskej asociácie pre občianske slobody a Národnej rady kanadských moslimov. Québecký odvolací súd v roku 2024 zákon potvrdil a odporcovia sa obrátili na Najvyšší súd.
Prípad je zároveň testom toho, nakoľko môžu provincie obchádzať ústavu pomocou tzv. klauzuly o výnimke. Tá im umožňuje prijímať zákony, ktoré môžu byť v rozpore s Kanadskou chartou práv a slobôd, zakotvenou v ústave. Québec sa na túto klauzulu odvolal vopred, keďže očakával, že zákon napadnú pre porušenie slobody vyznania a prejavu. Klauzulu využili aj konzervatívne provincie Saskatchewan a Alberta pri zákonoch týkajúcich sa transrodovej mládeže.
Rozhodnutie prichádza mesiac po tom, ako si voliči v Québecu zvolili separatistickú vládu, ktorá dôsledne presadzuje sekularizmus a sľúbila ďalej obmedziť náboženské prejavy vo verejnom živote.