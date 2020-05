Súd v kauze Love Parade v Duisburgu sa skončil bez vynesenia rozsudku

Berlín 4. mája (TASR) - Bez vynesenia rozsudku sa v pondelok v nemeckom meste Duisburg skončilo súdne konanie vo veci masovej paniky na festivale elektronickej hudby Love Parade 2010, pri ktorej zahynulo 21 ľudí.



Sudcovia navrhli tento krok už pred mesiacom, pričom ako dôvod uviedli obmedzenia spôsobené koronavírusovou pandémiou, ako aj skutočnosť, že premlčacia lehota uplynie v júli tohto roku.



Súdne pojednávanie v tejto kauze bolo prerušené v polovici marca, keď jeden zo sudcov musel ísť do karantény pre podozrenie z nákazy chorobou COVID-19. Začiatkom apríla potom súd navrhol prerušiť konanie proti posledným trom obvineným osobám, pretože súd považoval za nemožné vyniesť rozsudok do 27. júla, keď sa skutok stane premlčaným.



K tragickej udalosti došlo 24. júla 2010, keď pred tunelom, kde návštevníci čakali na vstup do priestoru technopárty, vypukla tlačenica a panika. Medzi 21 obeťami boli ľudia vo veku 17-38 rokov zo Španielska, Austrálie, Talianska, Bosny, Číny a Holandska. Viac ako 600 osôb bolo zranených.



Prokuratúra v súvislosti s tragédiou obvinila štyroch zamestnancov spoločnosti, ktorá plánovala toto podujatie v priemyselnom meste Duisburg, a šiestich miestnych úradníkov z nedbanlivosti, neúmyselného zabitia a ublíženia na zdraví. Obžalovaní však v súvislosti s tragédiou odmietali akékoľvek pochybenie.



Súd v tejto kauze sa začal v roku 2017 a šlo o jeden z najväčších súdnych procesov v povojnových dejinách Nemecka, keďže sa na ňom zúčastňovali desiatky sudcov a žalobcov.



Vlani prokurátori stiahli žalobu voči siedmich z nich. Traja zvyšní obžalovaní, proti ktorým sa viedlo konanie až do pondelka, pracovali pre organizátora podujatia - Lopavent. Vlani tieto tri osoby odmietli návrh na zrušenie obvinenia výmenou za vyplatenie odškodného, čo je v Nemecku bežné v prípadoch, keď sa riziko možného trestného činu považuje za dostatočne nízke.



Prokurátori a obžalovaní v pondelok súhlasili s ukončením súdneho konania. Príbuzní obetí, ktorí sa pripojili k súdnemu procesu ako žalobcovia - ako to umožňuje aj nemecké právo - boli proti, ale ich súhlas sa právne nevyžadoval.



Love Parade vznikol v roku 1989 v Západnom Berlíne, konal sa každoročne do roku 2003, neskôr v rokoch 2006 a 2007-2010 v rozličných lokalitách regiónu Porúrie. Ročníky 2004 a 2005 naplánované pre Berlín a ročník 2009 pripravovaný pre mesto Bochum však boli zrušené. Po tragédii v Duisburgu organizátor festivalu oznámil, že sa už nebudú konať žiadne ďalšie podujatia Love Parades a festival bol natrvalo zrušený.