Súd v kauze pádu mosta v Studénke zbavil viny všetkých 10 obžalovaných

Praha 6. novembra (TASR) - Zbavením viny všetkých desiatich obžalovaných sa skončilo v stredu na Okresnom súde v Novom Jičíne hlavné pojednávanie v kauze jedného z najväčších železničných nešťastí v dejinách Českej republiky.



Nešťastie sa stalo 8. augusta 2008 v Studénke na hlavnom železničnom koridore medzi Ostravou a Olomoucom, keď pred idúci medzinárodný rýchlik spadol rekonštruovaný most, pripomína spravodajský server Novinky.cz. Pri nehode zahynulo osem ľudí, ďalších 95 cestujúcich bolo zranených, z toho deväť veľmi ťažko. Na lavicu obžalovaných sa posadilo 10 osôb, ktorým hrozilo za všeobecné ohrozenie väzenie od troch do šiestich rokov.



Súd rozhodol už po druhý raz. Kauzu musel opäť vyhodnotiť, pretože mu to nariadil odvolací krajský súd. Výsledok je teraz úplne rovnaký - podľa súdu sa nepodarilo u jednotlivých obžalovaných preukázať konkrétny trestný čin.



Obžalovaní boli traja pracovníci generálneho dodávateľa stavby, spoločnosti ODS – Dopravné stavby Ostrava (v súčasnosti Eurovia), päť pracovníkov subdodávateľa – firmy Bögl & Krýsl, jeden zamestnanec Správy ciest Moravskosliezskeho kraja, ktorá na stavbu dohliadala, a jedna samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá pracovala pre subdodávateľa.