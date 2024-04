Súd v Rusku nariadil vziať do väzby 4 exilových opozičných politikov

Moskva/Praha 25. apríla (TASR) - Súd v Rusku nariadil v neprítomnosti vziať do väzby exilových opozičných politikov Garriho Kasparova, Gennadija Gudkova, Jevgeniju Čirikovovú a Ivana Ťutrina.



Ako v noci na štvrtok informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), súd v meste Syktyvkar v Komijskej republike na severovýchode európskej časti Ruska nariadil ich vzatie do väzby na dva mesiace na základe obvinenia z vytvorenia teroristickej bunky, jej vedenia, financovania teroristických aktivít a ich verejného schvaľovania.



V prípade, že ich súd uzná za vinných, hrozí im až do 20 rokov väzenia.



Súd nešpecifikoval, na základe čoho štvoricu politikov stíha. RFE/RL predpokladá, že zrejme ide o ich aktivity súvisiace s činnosťou organizácie Fórum slobodného Ruska, v ktorej všetci štyria pôsobia. Je to konferencia predstaviteľov ruskej opozície, ktorá sa koná vo dvakrát ročne v niektorej z metropol pobaltských štátov.



Organizáciu založili Kasparov a bývalý výkonný riaditeľ hnutia Solidarita Ivan Ťutrin.



Vo februári 2023 ju generálna prokuratúra Ruskej federácie označila za nežiaducu organizáciu.



Všetci politici boli dávnejšie zaradení do zoznamu tzv. zahraničných agentov, ktorý ruské ministerstvo spravodlivosti pravidelne aktualizuje a rozširuje.