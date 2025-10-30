< sekcia Zahraničie
Súd v Kyjeve žiada za prepustenie Ukrenerho kauciu 250.000 eur
Autor TASR
Kyjev 30. októbra (TASR) - Súd v Kyjeve v stredu nariadil vziať do väzby bývalého šéfa ukrajinskej štátnej energetickej spoločnosti Ukrenerho Volodymyra Kudryckého, ktorý bol zadržaný v utorok vo Ľvovskej oblasti a je obvinený zo sprenevery.
Podľa agentúry AFP toto súdne rozhodnutie vyvoláva obavy z politického zasahovania do justície v čase, keď Ukrajina vstupuje do štvrtej vojnovej zimy. Prichádza aj mesiace po tom, čo prezident Volodymyr Zelenskyj nedokázal obmedziť moc protikorupčných agentúr. Kritici tvrdia, že vláda sa môže uchýliť ku krycím manévrom na vyvíjanie tlaku na politických oponentov.
Prokuratúra tvrdí, že Kudryckyj, ktorý bol vlani odvolaný z funkcie na čele Ukrenerho, si v roku 2018 prisvojil viac než 1,6 milióna dolárov zo štátnych prostriedkov.
Okresný súd v Kyjeve na základe tohto obvinenia v stredu rozhodol, že Kudryckyj bude vzatý do väzby na dva mesiace, pokiaľ nezloží kauciu vyše 250.000 eur. Kudryckyj označil tento verdikt za „absurdný a (ničím) nepodložený.“
Predsedníčka protikorupčného výboru ukrajinského parlamentu Anastasija Radinová na sociálnych sieťach napísala, že „v súčasnosti sa tento prípad javí len ako forma nátlaku“ na Kudryckého. Podľa ukrajinských médií Radinová a niekoľkí poslanci deklarovali ochotu zaručiť sa za Kudryckého.
Spoločnosť Ukrenerho, ktorá na Ukrajine spravuje energetickú sústavu, Kudryckyj viedol od roku 2020 - vrátane rokov po ruskej invázii, keď bola energetická infraštruktúra Ukrajiny pod obrovským tlakom. Jeho náhle odvolanie v minulom roku viacerí členovia predstavenstva označili za politicky motivované.
Od konca leta tohto roku Ukrajina čelí mimoriadne intenzívnym ruským útokom na svoje energetické objekty. Podľa médií mohli tieto útoky zastaviť až 60 percent domácej produkcie zemného plynu, ktorý je pritom hlavným zdrojom pri výrobe tepla počas vykurovacej sezóny.
