Súd v Londýne má rozhodnúť o požiadavke USA o vydanie Assangea

Londýn 10. decembra (TASR) - Súd v Londýne v piatok rozhodne o požiadavke americkej vlády, ktorá žiada zrušiť rozhodnutie blokujúce vydanie zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea z Británie do USA. Informovala o tom agentúra AFP.



Tento známy whistleblower čelí v Spojených štátoch 18 obvineniam zo špionáže a sprisahania s cieľom preniknúť do počítačových systémov americkej vlády. V prípade usvedčenia mu hrozí až 175 rokov väzenia.



Súd nižšej inštancie v januári tohto roka jeho vydanie zamietol pre obavu o jeho duševné zdravie, respektíve predpoklad, že v prípade extradície by mohol Assange spáchať samovraždu.



Právnici zastupujúci vládu Spojených štátov v októbri tvrdili, že súd nevzal v dostatočnej miere do úvahy vyjadrenia ďalších expertov o Assangeovom duševnom zdraví.



Dvojica sudcov má rozhodnutie v tomto prípade vyniesť o 10.15 h miestneho času (11.15 h SEČ).



Assangea zatkli v Británii v roku 2019 po tom, ako ho uznali za vinného z nedodržania podmienok prepustenia na kauciu po jeho násilnom vyvlečení z ekvádorského veľvyslanectva v Londýne. Tam sa zdržiaval sedem rokov s cieľom vyhnúť sa vydaniu do Švédska a USA.



Na rozhodnutie vo veci vydania do USA čaká v londýnskej väznici Belmarsh.



Britské úrady mu v novembri povolili zosobášiť sa vo väznici s jeho snúbenicou Stellou Morisovou.