Súd v Londýne zamietol pozastavenie vývozu zbraní do Izraela

Londýn 21. februára (TASR) - Londýnsky najvyšší súd zamietol žiadosť o pozastavenie britského vývozu zbraní do Izraela, uviedli v utorok právnici žalobcov. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Koalícia právnických skupín požiadala v januári najvyšší súd, aby urýchlil súdne preskúmanie rozhodnutia vlády Spojeného kráľovstva naďalej predávať vojenské súčiastky a zbrane Izraelu.



Britské strategické licenčné kritériá stanovujú, že zbrane by sa nemali vyvážať, ak existuje jasné riziko, že by sa mohli použiť na porušovanie medzinárodného humanitárneho práva.



Žalobcovia pod vedením palestínskej skupiny na ochranu práv Al-Haq a vrátane organizácie Global Legal Action Network (GLAN) tvrdili, že vláda v súvislosti s konfliktom v Gaze ignoruje svoje vlastné pravidlá.



Súd však rozhodol proti opatreniu, uviedli právnici v utorok vo vyhlásení pre agentúru AFP a dodali, že sa proti rozhodnutiu odvolajú.



Propalestínske skupiny podali niekoľko súdnych sporov s cieľom zastaviť vývoz zbraní do Izraela v dôsledku rastúceho počtu obetí v pásme Gazy.



Odvolací súd v Haagu v polovici februára rozhodol, že Holandsko musí zastaviť dodávky súčiastok pre stíhačky F-35 používané Izraelom v pásme Gazy, pretože existuje "jasné riziko", že lietadlá budú zapojené do porušovania medzinárodného humanitárneho práva.



Vojna v Pásme Gazy sa začala po teroristickom útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael vlani v októbri, pri ktorom podľa izraelských údajov militanti z tohto hnutia zabili približne 1160 ľudí, väčšinou civilistov. Ďalších približne 250 zajali a odvliekli do Gazy.



Izrael v reakcii na útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu, pri ktorej doteraz podľa údajov Hamasu zahynulo takmer 29.200 ľudí, taktiež prevažne civilistov. Zranenia tam utrpelo ďalších vyše 68.000 ľudí.



Izrael nedávno varoval, že spustí svoju ofenzívu v Rafahu, ak Hamas do začiatku moslimského pôstneho mesiaca ramadán neprepustí všetkých rukojemníkov.