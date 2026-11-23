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Súd v Madride zastavil konanie proti vodcovi katalánskych separatistov
Španielsky Najvyšší súd so sídlom v Madride následne zrušil zatykače na Puigdemonta a ďalších predstaviteľov separatistického hnutia.
Autor TASR
Barcelona 23. novembra (TASR) - Najvyšší súd Španielska definitívne zastavil trestné konanie proti bývalému katalánskemu premiérovi a separatistickému lídrovi Carlesovi Puigdemontovi v súvislosti s neúspešným pokusom o odtrhnutie Katalánska z roku 2017. Toto súdne rozhodnutie Puigdemontovi otvára cestu k návratu do Španielska, informovala agentúra AFP, píše TASR.
„Súd definitívne zastavuje konanie vo veci... z dôvodu zániku prípadnej trestnej zodpovednosti na základe amnestie udelenej Carlesovi Puigdemontovi,“ uvádza sa v rozhodnutí, ktoré súd zverejnil v pondelok 23. novembra.
Ide o posledný krok pri uplatňovaní kontroverzného zákona o amnestii, ktorý španielsky parlament schválil v roku 2024. Toto rozhodnutie prišlo zároveň necelý týždeň pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v Španielsku uskutočnia 29. novembra.
Spomínaná amnestia bola protihodnotou, ktorú španielsky premiér Pedro Sánchez ponúkol katalánskym separatistickým stranám výmenou za ich podporu pri zostavovaní vlády koncom roka 2023. Hlasy katalánskych poslancov Sánchez potreboval na udržanie sa pri moci. Medzi podporujúcimi stranami bola aj Puigdemontova formácia Spoločne za Katalánsko (Junts per Catalunya - JxCat).
Hoci parlament zákon o amnestii schválil pred dvoma rokmi, Puigdemont ani ďalší separatistickí predstavitelia z neho doteraz nemohli profitovať. Najvyšší súd totiž pôvodne rozhodol, že amnestia sa nevzťahuje na osoby stíhané za spreneveru verejných financií.
Ústavný súd však v októbri potvrdil platnosť zákona aj v tejto časti.
Španielsky Najvyšší súd so sídlom v Madride následne zrušil zatykače na Puigdemonta a ďalších predstaviteľov separatistického hnutia.
Puigdemont, ktorý v čase pokusu o odtrhnutie Katalánska stál na čele tamojšej regionálnej vlády, ušiel v októbri 2017 do exilu v Belgicku. Urobil tak niekoľko dní po tom, čo katalánsky parlament vyhlásil nezávislosť regiónu. Svojím odchodom z Katalánska sa Puigdemont vyhol zatknutiu - na rozdiel od viacerých členov svojej vlády.
Od odchodu do exilu sa Puigdemont do Španielska vrátil iba raz, nakrátko v roku 2024. Aj po zrušení zatykača vyhlásil, že pred parlamentnými voľbami vypísanými na 29. novembra sa do Španielska nevráti. Do tamojšej predvolebnej kampane však zasiahol minulý štvrtok rozhovorom pre denník El Mundo, v ktorom ostro kritizoval premiéra Sáncheza. Označil ho za „amorálneho človeka s prehnanou túžbou po moci“.
Puigdemontove výroky využili opozičné strany - konzervatívna Ľudová strana (PP) a krajne pravicová Vox -, ktoré sú zarytými odporcami amnestie, a obvinili Sáncheza z toho, že uprednostňuje svoje politické prežitie pred záujmami Španielska.
Z väčšiny prieskumov verejnej mienky vyplýva, že PP v nedeľných voľbách získa najviac kresiel, ale nezíska väčšinu, takže bude závislá od podpory strany Vox.
„Súd definitívne zastavuje konanie vo veci... z dôvodu zániku prípadnej trestnej zodpovednosti na základe amnestie udelenej Carlesovi Puigdemontovi,“ uvádza sa v rozhodnutí, ktoré súd zverejnil v pondelok 23. novembra.
Ide o posledný krok pri uplatňovaní kontroverzného zákona o amnestii, ktorý španielsky parlament schválil v roku 2024. Toto rozhodnutie prišlo zároveň necelý týždeň pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v Španielsku uskutočnia 29. novembra.
Spomínaná amnestia bola protihodnotou, ktorú španielsky premiér Pedro Sánchez ponúkol katalánskym separatistickým stranám výmenou za ich podporu pri zostavovaní vlády koncom roka 2023. Hlasy katalánskych poslancov Sánchez potreboval na udržanie sa pri moci. Medzi podporujúcimi stranami bola aj Puigdemontova formácia Spoločne za Katalánsko (Junts per Catalunya - JxCat).
Hoci parlament zákon o amnestii schválil pred dvoma rokmi, Puigdemont ani ďalší separatistickí predstavitelia z neho doteraz nemohli profitovať. Najvyšší súd totiž pôvodne rozhodol, že amnestia sa nevzťahuje na osoby stíhané za spreneveru verejných financií.
Ústavný súd však v októbri potvrdil platnosť zákona aj v tejto časti.
Španielsky Najvyšší súd so sídlom v Madride následne zrušil zatykače na Puigdemonta a ďalších predstaviteľov separatistického hnutia.
Puigdemont, ktorý v čase pokusu o odtrhnutie Katalánska stál na čele tamojšej regionálnej vlády, ušiel v októbri 2017 do exilu v Belgicku. Urobil tak niekoľko dní po tom, čo katalánsky parlament vyhlásil nezávislosť regiónu. Svojím odchodom z Katalánska sa Puigdemont vyhol zatknutiu - na rozdiel od viacerých členov svojej vlády.
Od odchodu do exilu sa Puigdemont do Španielska vrátil iba raz, nakrátko v roku 2024. Aj po zrušení zatykača vyhlásil, že pred parlamentnými voľbami vypísanými na 29. novembra sa do Španielska nevráti. Do tamojšej predvolebnej kampane však zasiahol minulý štvrtok rozhovorom pre denník El Mundo, v ktorom ostro kritizoval premiéra Sáncheza. Označil ho za „amorálneho človeka s prehnanou túžbou po moci“.
Puigdemontove výroky využili opozičné strany - konzervatívna Ľudová strana (PP) a krajne pravicová Vox -, ktoré sú zarytými odporcami amnestie, a obvinili Sáncheza z toho, že uprednostňuje svoje politické prežitie pred záujmami Španielska.
Z väčšiny prieskumov verejnej mienky vyplýva, že PP v nedeľných voľbách získa najviac kresiel, ale nezíska väčšinu, takže bude závislá od podpory strany Vox.