Súd v Malajzii potvrdil trest pre expremiéra Razaka vinného z korupcie

Putrajaya 23. augusta (TASR) - Malajzijský najvyšší súd zamietol v utorok posledné odvolanie expremiéra Najiba Razaka a potvrdil mu 12-ročný trest odňatia slobody vymeraný za korupciu. Pre agentúru AFP to potvrdila Razakova nevesta Nur Sharmila Shaheenová.



Znamená to, že Razak bude musieť okamžite nastúpiť do výkonu trestu a stane sa prvým bývalým uväzneným premiérom, píše agentúra AP.



Razakova nevesta pre AFP potvrdila, že rodine bolo oznámené, že jej svokra poslali do väznice Kajang, ktorá sa nachádza južne od hlavného mesta Kuala Lumpur.



Bývalého premiéra odsúdili v súvislosti so škandálom okolo sprenevery prostriedkov štátneho rozvojového fondu 1MDB, ktorý Razak založil ešte v roku 2009. Miliardy dolárov, ktoré Razak z fondu ukradol, boli využité na financovanie hollywoodskych filmov a na nákup nehnuteľností, šperkov a iného luxusného tovaru.



Práve tento korupčný škandál viedol k porážke Razakovej koalície Národný front v parlamentných voľbách z mája 2018, ktoré vyhrala dovtedajšia opozícia vedená 95-ročným bývalým autoritárskym premiérom Mahathirom Mohamadom, pričom dočasne ukončila 60 rokov trvajúcu vládu Národného frontu.



Razaka následne začiatkom júla 2018 zadržali a obžalovali zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.