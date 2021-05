Súd v Mexiku schválil vydanie pašeráka drog stíhaného za vraždu do USA

Mexiko 4. mája (TASR) - Súd v Mexiku rozhodol vydať do USA Rafaela Cara Quintera, pašeráka drog na úteku, ktorý je obvinený z vraždy agenta amerických federálnych úradov. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje z prostredia justície.



Trestný súd v hlavnom meste Mexiko toto rozhodnutie vydal ešte v piatok (30. apríla), keď zamietol žiadosť Quinterových právnikov. Tí tvrdili, že Quintero nemôže byť opätovne trestne stíhaný za trestný čin, ktorým sa už zaoberal súd v Mexiku. Súd však uviedol, že existujú dostatočné dôvody na vydanie zatykača - na základe žiadosti USA.



Spojené štáty Quintera obviňujú z objednávky únosu, mučenia a vraždy agenta amerického Úradu pre boj proti drogám (DEA) v roku 1985.



Quintera v ten istý rok zatkli a odsúdili na 40 rokov väzenia. Sudca však v roku 2013 rozhodol o jeho prepustení na základe pochybení v súdnom procese. Quintero sa odvtedy skrýval.



Federálny súd v New Yorku v apríli tohto roka rozhodol o zhabaní piatich nehnuteľností patriacich Quinterovi. Tento pašerák je zakladateľom drogového kartelu Guadalajara a v súčasnosti je na čele jednej z vetiev kartelu Sinaola, píše AFP s odvolaním sa na DEA.



Quintero je na zozname desiatich najhľadanejších zločincov amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a za informácie, ktoré by mohli viesť k jeho zadržaniu, bola vypísaná odmena 20 miliónov dolárov, píše na svojej webovej stránke ministerstvo spravodlivosti USA.