Súd v Minsku nariadil likvidáciu nezávislej tlačovej agentúry BelaPAN

Minsk 11. marca (TASR) - Súd v Minsku dal do likvidácie nezávislú tlačovú agentúru BelaPAN. Predtým ju úrady v Bielorusku vyhlásili za extrémistickú organizáciu. S odvolaním sa na minskú prokuratúru o tom v pondelok informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Dôvodom príkazu na súdnu likvidáciu bolo zaradenie agentúry BelaPAN do zoznamu organizácií, ktoré podľa bieloruských úradov vykonávajú extrémistické aktivity, ako aj jej označenie za "extrémistickú formáciu".



Stanica RFE/RL na svojom webe pripomenula, že súd v Minsku v októbri 2022 odsúdil vedenie agentúry na nepodmienečné tresty väzenia v trvaní od štyroch do 14 rokov. Predtým ich súd uznal za vinných z vlatizrady, extrémizmu a z organizovania nepokojov.



Šéfredaktorkka agentúry BelaPAN Iryna Levšynová v rámci tohto súdneho procesu dostala štyri roky väzenia, bývalý riaditeľ Dzmitryj Navažylaj bol odsúdený na šesť rokov straty slobody a jeho zástupca Andrej Aľaksandrav dostal trest 14 rokov väzenia. Aľaksandravovej manželke Iryne Zlobinovej súd udelil deväť rokov väzenia.



Zväz bieloruských novinárov označil prípad BelaPAN za politicky motivovaný. "Novinári si v súlade so zákonom plnili svoje povinnosti a až do okamihu svojho zatknutia zostávali príkladom vysokej úrovne bieloruskej žurnalistiky," dodala novinárska asociácia.



Agentúra BelaPan sa otvorene hlásila k bieloruskej opozícii a často zverejňovala materiály, ktoré sa v iných bieloruských médiach nenachádzali. Redakciu agentúry už polícia v uplynulých rokoch niekoľkokrát prehľadala, pričom zatkla niekoľko jej zamestnancov, ktorých neskôr obvinila z vlastizrady.



Tlak na nezávislé médiá v Bielorusku sa zintenzívnil v lete a na jeseň roku 2020 počas protestov proti Alexandrovi Lukašenkovi a proti jeho vyhláseniu sa za víťaza vtedajších sporných prezidentských volieb.



Po potlačení týchto protestov sa v Bielorusku začali represie proti nezávislým novinárom, aktivistom opozície a ich sympatizantom.