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Súd v Miškovci nariadil mesačnú väzbu pre vodiča poľského autobusu
Vodič je podozrivý z trestného činu nedbanlivého spôsobenia dopravnej nehody.
Autor TASR
Budapešť 18. augusta (TASR) - Okresný súd v Miškovci nariadil na mesiac vziať do vyšetrovacej väzby poľského vodiča, ktorý v nedeľu na maďarskej diaľnici M3 havaroval s turistickým autobusom. Pri tragickej nehode zomrelo 12 cestujúcich. Podľa servera telex.hu to vyplýva z utorňajšieho vyhlásenia súdu Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Vodič je podozrivý z trestného činu nedbanlivého spôsobenia dopravnej nehody, pri ktorej došlo k usmrteniu viacerých osôb, za čo mu hrozí trest odňatia slobody od dvoch do ôsmich rokov.
Súd uviedol, že vzhľadom na charakter skutku, závažnosť možného trestu a cudziu štátnu príslušnosť obvineného existuje riziko jeho úteku alebo skrývania sa. Podľa súdu tiež existuje obava, že ak by zostal na slobode, mohol by ovplyvňovať ďalších účastníkov trestného konania, najmä svojho kolegu vodiča a cestujúcich, a ohroziť tak dokazovanie.
Z týchto dôvodov súd poslal muža do väzby, ktorá potrvá do 18. septembra. Obvinený aj jeho obhajca sa proti rozhodnutiu odvolali a preto zatiaľ nie je právoplatné.
Prvá skupina zranených Poliakov v pondelok večer priletela do Poľska vládnym špeciálom, oznámila predsedníčka Podkarpatského vojvodstva v juhovýchodnom Poľsku Teresa Kubas-Hulová.
Ďalších piatich ľahko zranených pútnikov po prepustení z nemocníc v Maďarsku do Poľska previezli príbuzní.
Poľské úrady zostávajú v kontakte s maďarskými nemocnicami, kde zostáva 18 zranených Poliakov. Do vlasti ich prevezú, keď to dovolí ich zdravotný stav.
Nehoda sa stala v noci na nedeľu na diaľnici M3 pri meste Mezőkeresztes na severovýchode Maďarska. Autobus s poľskými pútnikmi sa vracal z Bosny a Hercegoviny, pričom väčšina z nich pochádzala z Podkarpatského vojvodstva. Stále pokračuje identifikácia dvanástich obetí nehody, desať cestujúcich zostáva vo veľmi vážnom stave a ďalších 37 utrpelo ľahšie zranenia.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Vodič je podozrivý z trestného činu nedbanlivého spôsobenia dopravnej nehody, pri ktorej došlo k usmrteniu viacerých osôb, za čo mu hrozí trest odňatia slobody od dvoch do ôsmich rokov.
Súd uviedol, že vzhľadom na charakter skutku, závažnosť možného trestu a cudziu štátnu príslušnosť obvineného existuje riziko jeho úteku alebo skrývania sa. Podľa súdu tiež existuje obava, že ak by zostal na slobode, mohol by ovplyvňovať ďalších účastníkov trestného konania, najmä svojho kolegu vodiča a cestujúcich, a ohroziť tak dokazovanie.
Z týchto dôvodov súd poslal muža do väzby, ktorá potrvá do 18. septembra. Obvinený aj jeho obhajca sa proti rozhodnutiu odvolali a preto zatiaľ nie je právoplatné.
Prvá skupina zranených Poliakov v pondelok večer priletela do Poľska vládnym špeciálom, oznámila predsedníčka Podkarpatského vojvodstva v juhovýchodnom Poľsku Teresa Kubas-Hulová.
Ďalších piatich ľahko zranených pútnikov po prepustení z nemocníc v Maďarsku do Poľska previezli príbuzní.
Poľské úrady zostávajú v kontakte s maďarskými nemocnicami, kde zostáva 18 zranených Poliakov. Do vlasti ich prevezú, keď to dovolí ich zdravotný stav.
Nehoda sa stala v noci na nedeľu na diaľnici M3 pri meste Mezőkeresztes na severovýchode Maďarska. Autobus s poľskými pútnikmi sa vracal z Bosny a Hercegoviny, pričom väčšina z nich pochádzala z Podkarpatského vojvodstva. Stále pokračuje identifikácia dvanástich obetí nehody, desať cestujúcich zostáva vo veľmi vážnom stave a ďalších 37 utrpelo ľahšie zranenia.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)