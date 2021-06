Súd v Moskve dostal žiadosť na zatykač na riaditeľa Navaľného nadácie

Moskva 29. júna (TASR) - Ivanovi Ždanovovi, riaditeľovi nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) založenej opozičným politikom Alexejom Navaľným, hrozí zatykač.



S návrhom na jeho zatknutie sa vyšetrovatelia obrátili na okresný súd v Moskve, ktorý sa touto kauzou bude zaoberať 30. júna, informoval spravodajský web Meduza.io.



Samotný Ždanov sa na pojednávaní nezúčastní, pretože je v zahraničí. Na súde ho bude zastupovať jeho právnik Vladimir Voronin, ktorý však podľa Meduzy nevie, s akou kauzou by príkaz na zatknutie jeho mandanta mal súvisieť.



Meduza pripomenula, že 11. júna bola zverejnená informácie, že po Ždanovovi je na území Ruskej federácie vyhlásené pátranie. Ani v tomto prípade nebol zverejnený presný dôvod vyhlásenia pátrania.



Voronin informoval, že na Ždanova majú teraz vyšetrovatelia rozpracovaných "štyri až päť" trestných vecí: je stíhaný najmä v kauze vytvorenia neziskovej organizácie, ktorá zasahuje do osobnosti a práv občanov, ako aj v prípade zámerného nevykonania rozhodnutia súdu - čo súvisí s jeho odmietnutím vykonať verdikt súdu, ktorý mu nariadil odstrániť z internetu film s názvom Pre vás on nie je žiadny Dimon o korupcii expremiéra a exprezidenta Dmitrija Medvedeva.



Zakladateľ FBK Alexej Navaľnyj si vo väzení odpykáva trest väzenia, mnoho zamestnancov FBK je vyšetrovaných alebo stíhaných pre rôzne trestné veci.



Začiatkom júna bol FBK súdom vyhlásený za extrémistickú organizáciu, čo má praktické dôsledky pre jej fungovanie i činnosť aktivistov a sympatizantov.



Napr. jeden z lídrov opozície Iľja Jašin nebude môcť kandidovať do moskovskej mestskej Dumy, pretože bol údajne zapojený do činnosti FBK a regionálnych štábov založených svojho času Navaľným po celom Rusku. Súd aj tieto štáby vyhlásil za extrémistické.



Podľa nových zákonov - ktoré ešte nenadobudli účinnosť - sa sympatizanti takýchto organizácií nemôžu určitý čas kandidovať vo voľbách.



Jašin však v rozhovore pre portál Meduza vyhlásil, že rozhodnutie moskovskej volebnej komisie, ktorá ho z uvedených dôvodov odmietla zaregistrovať ako kandidáta komunálnych volieb, napadne na súde.



Poukázal na to, že potenciálnym kandidátom opozície ruské úrady bránia v účasti vo voľbách porušovaním nedávno prijatého zákona. Vyjadril súčasne pochybnosti, že súd jeho sťažnosti na volebnú komisiu vyhovie. Dodal, že je odhodlaný domáhať sa svojich práv až na ústavnom súde.