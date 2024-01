Súd v Moskve nariadil väzbu pre štvoricu Navaľného spolupracovníkov

Moskva/Praha 29. januára (TASR) - Súd v Moskve v pondelok vydal príkaz vziať do väzby šéfku medzinárodnej nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Mariju Pevčich a ďalších spolupracovníkov väzneného opozičného politika Alexeja Navaľného. Súdne rozhodnutie bolo vydané v neprítomnosti obvinených, ktorí žijú v exile.



Ako v pondelok informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) príkaz vziať do väzby bol okrem Marije Pevčich vydaný aj na Navaľného hovorkyňu Kiru Jarmyšovú, moderátora spravodajského kanála FBK na platforme YouTube Dmitrija Nizovceva a šéfku sociologického tímu FBK Annu Biriukovovú.



Pevčich, ktorá bola donedávna šéfkou investigatívneho tímu FBK, je v Rusku obvinená v niekoľkých prípadoch: v kauze šírenia dezinformácií o ruskej armáde, organizovania aktivít extrémistickej komunity a v prípade vandalizmu.



Nizovcev a Jarmyšová sú obvinení z rozširovania dezinformácií o konaní ruskej armády a Biriukovová má byť stíhaná za schvaľovanie terorizmu.



Konania vo veci šírenia dezinformácií - ruské úrady pod tým majú zvyčajne na mysli informovanie o vojne na Ukrajine, ktoré je v rozpore s oficiálnym stanoviskom ministerstva obrany - a v kauze schvaľovania terorizmu voči Navaľného blízkym spolupracovníkom boli začaté ešte v auguste 2022.



Vyšetrovací výbor Ruskej federácie v tejto veci nariadil aj lingvistické preskúmanie výrokov obvinených - zjavne ide o ich komentáre, ktoré zazneli počas strímov na kanále Populárna politika vysielajúcom prostredníctvom YouTube.



V decembri 2023 ruské ministerstvo vnútra zaradilo Pevčich a Nizovceva na zoznam hľadaných osôb. Spolu s Jarmyšovou sú v Rusku zaradení aj na zoznam tzv. zahraničných agentov.



V prípade týkajúcom sa založenia extrémistickej skupiny začali ruskí vyšetrovatelia konať ešte pred vojnou na Ukrajine. Navaľnyj bol v tejto kauze už odsúdený na 19 rokov väzenia v zariadení s osobitným režimom.



Navaľným založenú nadáciu FBK ruské úrady v roku 2021 označili za extrémistickú organizáciu. V praxi to znamená, že prevody peňazí na jej kontá, ako aj účasť na aktivitách FBK v čase po priznaní tohto štatútu považujú ruské orgány za trestný čin.



V roku 2023 bola medzinárodná protikorupčná nadácia FBK zaradená v Rusku aj do registra nežiaducich organizácií.