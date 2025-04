Súd v Moskve uložil Googlu pokutu za zverejnenie údajov o vojakoch

Moskva 21. apríla (TASR) - Súd v Moskve uznal spoločnosť Google vinnou zo zverejnenia osobných údajov ruských vojakov, ktorí zahynuli počas vojny na Ukrajine, a uložil jej pokutu 3,8 milióna rubľov (zhruba 40.600 eur). Vyplýva to zo súdneho rozhodnutia, na ktoré sa v pondelok odvolala agentúra TASS, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Podľa dokumentov súdu boli vo videu zverejnenom na platforme YouTube, ktorá patrí pod Google, zverejnené informácie o stratách ruských vojakov na Ukrajine, ako aj ich osobné údaje. Šírenie týchto informácií je v Rusku zakázané.



Jedným z dôvodov rozhodnutia o uložení pokuty bolo podľa TASS zverejnenie pokynov pre ruských vojakov na YouTube o tom, ako sa vzdať. Moskovský súd v minulosti už niekoľkokrát pokutoval Google za administratívne priestupky.



Rusko podľa Reuters už niekoľko rokov nariaďuje technologickým platformám so sídlom v zahraničí, aby odstránili obsah, ktorý považuje za nezákonný. Ide napríklad o to, čo Moskva označuje za „falošné informácie“ o vojne na Ukrajine. Keď zistí, že spoločnosti tieto pravidlá nedodržiavajú, udeľuje im malé pokuty.



Šéf Kremľa Vladimir Putin vlani v decembri obvinil spoločnosť Google, že je nástrojom využívaným americkou vládou vtedajšieho prezidenta Joea Bidena na získavanie politických bodov, napísal Reuters.