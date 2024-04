Súd v Moskve vzal do väzby podozrivého v kauze útoku na Crocus City

Moskva 27. apríla (TASR) - Súd v Moskve v sobotu vzal do väzby ďalšiu osobu podozrivú v kauze teroristického útoku v koncertnej sále Crocus City Hall neďaleko Moskvy. S odvolaním sa na agentúru RIA Novosti o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Mužom, ktorý zostane vo väzbe minimálne do 22. mája, je 21-ročný občan Tadžikistanu. V Moskve býval v hosteli.



Podľa vyšetrovateľov tento muž poskytol ostatným osobám obvineným z teroristického útoku prostriedky na komunikáciu a peniaze na zaplatenie účtov. Ďalšie podrobnosti o jeho účasti na teroristickom útoku na Crocus City Hall nateraz nie sú známe.



Podľa RFE/RL muža zadržali ešte 11. apríla. Najprv bol vzatý do väzby na 15 dní pre výtržníctvo. Správy o ďalšom podozrení sa objavili v piatok.



Nezávislé ruské médium Mediazona, citované agentúrou AP, poznamenalo, že zadržanie pre podozrenie z marginálneho činu je v Rusku bežnou praxou - bezpečnostné zložky ju používajú na vzatie do väzby, kým sa proti danej osobe pripravuje trestné konanie v závažnejšej kauze.



Útok na Crocus City Hall sa odohral večer 22. marca. Jeho obeťami sa stalo viac ako 140 ľudí a ďalších vyše 500 ich bolo zranených.



Takmer všetci z 12 zadržaných v súvislosti s teroristickým útokom sú občanmi Tadžikistanu. Existuje dôvodné podozrenie, že počas zadržania a pri výsluchoch boli minimálne traja z nich vystavení zlému zaobchádzaniu či mučeniu.



K zodpovednosti za útok v Crocus City Hall, pri ktorom ozbrojenci strieľali do ľudí čakajúcich na vystúpenie populárnej rockovej skupiny Piknik a potom podpálili budovu, sa prihlásila frakcia teroristickej skupiny Islamský štát.



Spojené štáty a ďalšie západné krajiny sú o vine IS presvedčené, zatiaľ čo Rusko tvrdí, že za teroristickým útokom môže byť Ukrajina. Kyjev všetky takéto obvinenia kategoricky odmieta.