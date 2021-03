Súd v Nazarete obvinil Izraelčanku, ktorá prenikla na územie Sýrie

Jeruzalem 7. marca (TASR) - Izraelský súd v nedeľu vzniesol obvinenie voči Izraelčanke, ktorá ilegálne prešla do susednej Sýrie a vo februári bola vrátená do Izraela v rámci Ruskom sprostredkovanej dohody.



Súd v meste Nazaret mladú ženu obvinil z nelegálneho opustenia krajiny a návštevy Sýrie, ktorá je v rozpore s izraelským právom, informovala agentúra AP.



Podmienky dohody, ktorá viedla k vydaniu ženy do Izraela, zostávajú aj po niekoľkých týždňoch nejasné.



Žena údajne preskočila plot pozdĺž demilitarizovanej zóny, ktorá oddeľuje Izraelom ovládané Golanské výšiny a Sýriu. Výmenou za jej prepustenie Izrael oslobodil dvoch sýrskych pastierov, ktorí vstúpili na izraelské územie.



Zo správ izraelských médií však vyplýva, že Izrael okrem toho v rámci dohody o prepustení svojej občianky zaplatil Rusku 1,2 milióna dolárov za dodávku vakcín proti koronavírusu SARS-CoV-2 určenej pre sýrsku vládu.



Oslobodená 25-ročná Izraelčanka sa vrátila do Izraela cez Moskvu. Po návrate ju vypočula izraelská tajná služba.



Podľa agentúry AP mladá žena pochádza z prevažne ultraortodoxnej osady Modi'in Ilit na západnom brehu Jordánu- Predtým sa údajne pokúsila prekročiť hranice Izraela s pásmom Gazy a Jordánskom. Jej identita a motivácia na prechod do Sýrie neboli zverejnené.



Netransparentný prístup vlády premiéra Benjamina Netanjahua v tejto záležitosti vyvolal kritiku izraelskej opozície. Strana práce žiadala, aby kauzu preskúmal zahraničný a branný výbor izraelského parlamentu.