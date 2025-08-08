< sekcia Zahraničie
Súd v Nemecku potvrdil zákazu interrupcií v katolíckej nemocnici
Interrupcie sú v Nemecku technicky nelegálne, nie sú však podľa zákona trestné počas prvých 12 týždňov tehotenstva po poradenstve.
Autor TASR
Lippstadt 8. augusta (TASR) - Nemecký súd v piatok potvrdil zákaz interrupcií v katolíckej nemocnici v meste Lippstadt, proti ktorému protestovalo približne 2000 ľudí. Pracovný súd v Hamme v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko zamietol sťažnosť lekára Joachima Volza proti nariadeniam, ktoré po zlúčení vydal jeho nový zamestnávateľ, Klinikum Lippstadt-Christian Hospital. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
Podľa sudcu Klausa Grieseho bol prevádzkovateľ nemocnice „oprávnený vykonať tieto špecifikácie v rámci práva vydávať predpisy“.
Po rozhodnutí súdu Volz povedal, že sa „takmer určite“ odvolá.
Interrupcie sú v Nemecku technicky nelegálne, nie sú však podľa zákona trestné počas prvých 12 týždňov tehotenstva po poradenstve. Existujú výnimky v prípadoch lekárskej nevyhnutnosti, poškodenia plodu a znásilnenia.
Gynekológ Volz vykonával lekársky indikované potraty počas svojho 13-ročného pôsobenia ako vedúci lekár v Protestantskej nemocnici v Lippstadte. Po zlúčení mu to nové katolícke vedenie zakázalo aj v prípadoch závažných malformácií plodu. Zákaz platí od februára a vzťahuje sa aj na jeho súkromnú prax v Bielefelde, cituje DPA. Výnimka sa vzťahuje iba na prípady, keď je „ohrozené zdravie alebo život tehotnej ženy“.
V súdnej sieni Volz upozornil, že nové vedenie nemocnice mu nenechalo žiadny priestor na manévrovanie ani v prípadoch vážneho poškodenia, napríklad nenarodené dieťa bez lebky, pre ktoré mu nebolo dovolené vykonať interrupciu, píše DPA.
V závažných núdzových situáciách musí mať žena slobodu rozhodnúť sa sama, argumentoval. Ako dodal, všade, kde sú katolícke organizácie zapojené do politicky motivovaných fúzií nemocníc, je namieste sa obávať, že potraty sa už nebudú ponúkať.
Volz vyjadril obavy, že ženy budú marginalizované a stigmatizované, a mohli by sa dokonca uchýliť k odchodu do zahraničia, aby si zabezpečili potrat.
Riaditeľ nemocnice Hauke Schild vyhlásil, že zamestnávateľ má právo rozhodovať o tom, čo jeho spoločnosť robí, čo je podľa neho „podnikateľská sloboda.“
