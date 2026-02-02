< sekcia Zahraničie
Súd v Nemecku zrušil zákaz vstupu väzňovi z Guantánama
O päť rokov neskôr mu mesto Duisburg prikázalo opustiť krajinu po tom, ako bol odsúdený za podvod so sociálnym zabezpečením.
Autor TASR
Berlín 2. februára (TASR) - Nemecký súd v pondelok zrušil desaťročia starý zákaz vstupu pre bývalého väzňa z Guantánama Mohamedoua Oulda Slahiho. Zákaz, vydaný v roku 2000 pre podvod so sociálnymi dávkami, už nie je platný, lebo Slahi, ktorý sa narodil v Mauritánii, medzičasom získal holandské občianstvo, čím sa stal občanom členskej krajiny EÚ, rozhodol Vyšší správny súd západnej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Slahi, ktorý bol 14 rokov zadržiavaný USA v americkom vojenskom väzení Guantánamo Bay na Kube, študoval elektrotechniku v Nemecku až do roku 1995. O päť rokov neskôr mu mesto Duisburg prikázalo opustiť krajinu po tom, ako bol odsúdený za podvod so sociálnym zabezpečením.
Vrátil sa do Mauritánie, kde bol zadržaný a v roku 2002 Američanmi prevezený do Jordánska pre podozrenie z prepojenia na al-Káidu po teroristických útokoch z 11. septembra 2001. Podľa Amnesty International Slahi tvrdí, že v roku 1992 prerušil všetky väzby na túto teroristickú skupinu.
Neskôr ho previezli do Afganistanu a potom do väznice Guantánamo, kde bol medzi rokmi 2002 a 2016 brutálne zneužívaný a mučený, ako opisuje vo svojich memoároch z roku 2015 Denník z Guantánama, ktorý vyšiel ešte počas jeho zadržania bez obvinenia. Knihu neskôr sfilmovali s Jodie Fosterovou a Benedictom Cumberbatchom v hlavných úlohách.
V roku 2023 nemecký správny súd rozhodol, že Slahiho zákaz vstupu má byť zrušený, pričom argumentoval, že spätne ospravedlniť toto opatrenie citovaním rizika terorizmu bolo protiprávne.
Vyšší správny súd toto rozhodnutie v pondelok potvrdil, ale uviedol odlišný dôvod. Argumentoval tým, že zákaz vstupu už nie je platný, lebo Slahi počas odvolacieho konania získal holandské občianstvo.
Slahiho právnik hovorí, že jeho klient pracuje ako spisovateľ a cestuje do rôznych krajín EÚ, kde si preberá ocenenia a zúčastňuje sa na premiérach svojich hier. Má tiež rodinu v západnom Porýní, čo ho viedlo k podaniu odvolania sa proti zákazu vstupu, uviedol právnik pre DPA pred pojednávaním.
Vojenská väznica Guantánamo je súčasťou americkej námornej základne na Kube, ktorú zriadila administratíva Georgea W. Busha po teroristických útokoch z 11. septembra 2001, na zadržiavanie podozrivých islamistických teroristov. V zariadení bolo najviac až takmer 800 ľudí a väzenie bolo medzinárodne kritizované za porušovanie práv na spravodlivý súdny proces a ľudských práv.
