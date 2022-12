Súd v Nepále nariadil prepustenie francúzskeho sériového vraha

Káthmandú 21. decembra (TASR) - Nepálsky najvyšší súd nariadil v stredu prepustenie francúzskeho sériového vraha Charlesa Sobhraja, ktorý v 70. rokoch zavraždil v Ázii viacero ľudí. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Najvyšší súd v Káthmandú rozhodol, že Sobhraj (78), ktorý si od roku 2003 odpykáva trest za vraždu dvoch severoamerických turistiek, by mal byť prepustený zo zdravotných dôvodov.



"Nepretržité držanie väzňa vo väzení nie je v súlade s jeho ľudskými právami," uvádza sa v kópii rozsudku, ktorú získala agentúra AFP.



"Ak neexistujú žiadne ďalšie prebiehajúce konania proti nemu... tento súd nariaďuje jeho prepustenie a... návrat do jeho krajiny do 15 dní," uvádza sa v rozhodnutí súdu.



Sobhraj je syn Inda a Vietnamky, ktorá sa neskôr vydala za francúzskeho dôstojníka, po ktorom získal francúzske občianstvo. Mal problémové detstvo a za drobné zločiny sa vo Francúzsku niekoľkokrát ocitol vo väzení. Začiatkom 70. rokov cestovať po svete a skončil v thajskom hlavnom meste Bangkok.



Jeho "modus operandi" bolo okúzliť a spriateliť sa so svojimi obeťami, omámiť ich drogami, okradnúť a zavraždiť. Jeho prvou obeťou bola mladá Američanka, ktorej telo našli na pláži v Pattaji v roku 1975. Celkovo je spájaný s viac ako 20 vraždami. Prezývku Had si vyslúžil za maskovanie, zmenu identity a časté úniky.



Sobhraj bol zatknutý v Indii v roku 1976 a v tamojšom väzení strávil 21 rokov s krátkou prestávkou v roku 1986, keď utiekol a bol opäť chytený v indickom zväzovom štáte Goa.



Po prepustení v roku 1997 odišiel do Paríža, v roku 2003 ho však spozorovali v turistickej štvrti nepálskeho Káthmandu a zatkli.



Tamojší súd mu nasledujúci rok udelil doživotie za zabitie americkej turistky Connie Jo Bronzichovej v roku 1975. O desať rokov neskôr bol uznaný vinným aj zo zabitia Bronzichovej kanadskej spoločníčky.



Sobhraj sa vo väzení v roku 2008 oženil s Nihitou Biswasovou, dcérou svojej nepálskej právničky, ktorá je od neho mladšia o 44 rokov.