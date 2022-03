Súd v New Yorku uzavrel kauzu týkajúcu sa princa Andrewa

New York 9. marca (TASR) - Súd v New Yorku v utorok formálne zamietol žalobu za sexuálne napadnutie, ktorú voči britskému princovi Andrewovi podala Američanka Virginia Giuffreová. K tomuto kroku došlo po tom, čo sa obe strany dohodli na mimosúdnom finančnom vyrovnaní, informovala agentúra AFP.



Výška dohodnutej sumy nie je známa, ale dohoda o jej vyplatení ušetrí druhorodeného syna kráľovnej Alžbety II. verejného poníženia v podobe súdneho procesu, konštatovala AFP monitorovaná TASR.



Obe strany podali na federálnom súde v New Yorku návrh na zamietnutie prípadu, ktorý napokon v utorok podpísal sudca Lewis Kaplan.



V dohode z februára sa uvádzalo, že strany podajú návrh na zamietnutie "po tom, čo Giuffreová dostane vyrovnanie". Najnovší vývoj v prípade - podľa AFP - naznačuje, že vyrovnanie bolo zaplatené.



Denník Daily Telegraph napísal, že Andrew mal zaplatiť 10 miliónov libier Giuffreovej a dva milióny libier charite pre obete obchodovania so sexom.



Giuffreová. ktorá má teraz 38 rokov, deklarovala, že od svojich 16 rokov bola obeťou obchodovania so sexom a sexuálneho zneužívania, ktoré organizoval finančník Jeffrey Epstein. Ten v roku 2019, keď vo väzení čakal na súdny proces v prípade obchodovania so sexom, spáchal samovraždu.



Američanka tvrdila, že princ Andrew (61) ju sexuálne napadol pri troch príležitostiach - v londýnskom dome Epsteinovej priateľky Ghislaine Maxwellovej, v sídle Epsteina v New Yorku a na Epsteinovom súkromnom ostrove patriacom k Americkým Panenským ostrovom.



V interview v roku 2019 pre program Newsnight na televíznej stanici BBC princ Andrew vyhlásil, že si ani nepamätá na stretnutie so slečnou Giuffreovou. Dodal, že ňou opisované stretnutie a sex v dome v londýnskej štvrti Belgravia sa "nikdy nestali".



Tento rok v januári súd pre južnú časť amerického štátu New York rozhodol, že sa môže začať súdny proces vo veci občianskej žaloby proti princovi Andrewovi.



Buckinghamský palác následne oznámil, že Andrew vrátil kráľovnej všetky vojenské hodnosti a vzdal sa aj kráľovského patronátu nad charitatívnymi organizáciami. Ako ďalej píše BBC, zdroj z kráľovského dvora uviedol, že princ prestane oficiálne používať titul Jeho kráľovská Výsosť.