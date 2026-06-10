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Súd v Nórsku rozhodol o synovi chorej korunnej princeznej
Höiby, ktorého Mette-Marit porodila ešte pred svadbou s korunným princom Haakonom v roku 2001, je obvinený zo 40 skutkov vrátane znásilnenia štyroch žien.
Autor TASR
Oslo 10. júna (TASR) - Odvolací súd v Nórsku v stredu zrušil rozhodnutie nižšieho súdu o prepustení syna korunnej princeznej Mette-Marit z väzby pred vynesením rozsudku v jeho kauze, v ktorej čelí 40 obvineniam vrátane znásilnenia a napadnutia. Informovala o tom agentúra AFP.
Súd nižšieho stupňa v pondelok vyhovel žiadosti 29-ročného Mariusa Borga Höibyho o prepustenie, aby mohol byť pri svojej matke, ktorú v dôsledku výrazného zhoršenia zdravotného stavu zaradili na čakaciu listinu na transplantáciu pľúc. Päťdesiatdvaročná princezná Mette-Marit trpí zriedkavou formou pľúcnej fibrózy - nevyliečiteľným ochorením spôsobujúcim vážne problémy s dýchaním.
Höiby, ktorého Mette-Marit porodila ešte pred svadbou s korunným princom Haakonom v roku 2001, je obvinený zo 40 skutkov vrátane znásilnenia štyroch žien. Vo väzbe je od 1. februára. Jeho súdny proces prebiehal od 3. februára do 19. marca. V prípade uznania viny mu hrozí 16 rokov väzenia. Prokuratúra preňho žiada trest väzenia v trvaní sedem rokov a sedem mesiacov. Rozsudok mal byť vyhlásený 15. júna.
Prokurátori sa proti pondelkovému rozhodnutiu súdu o Höibyho prepustení okamžite odvolali. Odvolací súd v stredu ich žiadosti vyhovel, pričom poukázal na vysoké riziko, že by sa Höiby po prepustení mohol dopustiť ďalšej trestnej činnosti.
Sudkyňa pri objasňovaní svojho rozhodnutia zároveň uviedla, že nevidí dôvod, prečo by sa obmedzenia, ktorým Höiby čelí vo väzbe, mali posudzovať inak ako v prípade ostatných väznených osôb, ktorých rodičia alebo blízki príbuzní sú tiež vážne chorí.
Höibyho právnici rozhodnutie odvolacieho súdu označili za mimoriadne sklamanie, zároveň však oznámili, že sa proti nemu neodvolajú na najvyšší súd.
Korunná princezná má v posledných mesiacoch viaceré problémy. Okrem zdravotných komplikácií a súdneho procesu svojho syna sa v januári objavili dokumenty poukazujúce na jej priateľstvo a častý kontakt s americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. V kontakte s ním bola v rokoch 2011-14.
Súd nižšieho stupňa v pondelok vyhovel žiadosti 29-ročného Mariusa Borga Höibyho o prepustenie, aby mohol byť pri svojej matke, ktorú v dôsledku výrazného zhoršenia zdravotného stavu zaradili na čakaciu listinu na transplantáciu pľúc. Päťdesiatdvaročná princezná Mette-Marit trpí zriedkavou formou pľúcnej fibrózy - nevyliečiteľným ochorením spôsobujúcim vážne problémy s dýchaním.
Höiby, ktorého Mette-Marit porodila ešte pred svadbou s korunným princom Haakonom v roku 2001, je obvinený zo 40 skutkov vrátane znásilnenia štyroch žien. Vo väzbe je od 1. februára. Jeho súdny proces prebiehal od 3. februára do 19. marca. V prípade uznania viny mu hrozí 16 rokov väzenia. Prokuratúra preňho žiada trest väzenia v trvaní sedem rokov a sedem mesiacov. Rozsudok mal byť vyhlásený 15. júna.
Prokurátori sa proti pondelkovému rozhodnutiu súdu o Höibyho prepustení okamžite odvolali. Odvolací súd v stredu ich žiadosti vyhovel, pričom poukázal na vysoké riziko, že by sa Höiby po prepustení mohol dopustiť ďalšej trestnej činnosti.
Sudkyňa pri objasňovaní svojho rozhodnutia zároveň uviedla, že nevidí dôvod, prečo by sa obmedzenia, ktorým Höiby čelí vo väzbe, mali posudzovať inak ako v prípade ostatných väznených osôb, ktorých rodičia alebo blízki príbuzní sú tiež vážne chorí.
Höibyho právnici rozhodnutie odvolacieho súdu označili za mimoriadne sklamanie, zároveň však oznámili, že sa proti nemu neodvolajú na najvyšší súd.
Korunná princezná má v posledných mesiacoch viaceré problémy. Okrem zdravotných komplikácií a súdneho procesu svojho syna sa v januári objavili dokumenty poukazujúce na jej priateľstvo a častý kontakt s americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. V kontakte s ním bola v rokoch 2011-14.