Súd v Paríži zastavil konanie voči žalovanému ministrovi vnútra

Paríž 24. januára (TASR) — Odvolací súd v Paríži v utorok potvrdil zastavenie konania vo veci znásilnenia, ktoré sa viedlo proti ministrovi vnútra Géraldovi Darmaninovi, informovala agentúra AFP.



Žalobkyňa Sophie Pattersonová-Spatzová podala žalobu na Darmanina v roku 2017, pričom v nej uviedla, že k znásilneniu došlo v roku 2009.



Pattersonová-Spatzová a jej právnici tvrdia, že Darmanin žiadal od žalobkyne pohlavný styk výmenou za to, že zasiahne do vyšetrovania vedeného proti nej. Darmanin v tom čase pracoval v tíme právnikov konzervatívnej strany Zväz za ľudové hnutie (UMP), ktorá nedávno zmenila svoj názov na Republikáni (LR).



Darmanin priznal, že mal s Pattersonovou-Spatzovou pohlavný styk, ale trvá na tom, že bol dobrovoľný.



Advokátka žalobkyne Élodie Tuaillonová-Hibonová po vynesení rozsudku uviedla, že jej klientka sa chce obrátiť na kasačný súd, prípadne aj na Európsky súd pre ľudské práva.



Agentúra AFP pripomenula, že v roku 2018 bolo zastavené aj druhé vyšetrovanie Darmanina vo veci znásilnenia. Týkalo sa podozrenia, že si od istej ženy vynucoval pohlavný styk výmenou za to, že jej zaobstará prácu a byt.



Vyšetrujúci sudca v kauze Pattersonovej-Spatzovej už v roku 2021 uviedol, že prípad by mal byť zastavený. Vtedy konštatoval, že o "úprimnosti Pattersonovej-Spatzovej... nemožno pochybovať", zároveň však podotkol, že si "zámerne zvolila sex (s Darmaninom) v nádeji, že jej trestný prípad bude znovu prerokovaný". "Právo nemožno miešať s morálkou," dodal sudca.



Agentúra AFP vo svojej správe konštatuje, že súdny verdikt je povzbudením pre 40-ročného Darmanina, ktorý je jedným z významných predstaviteľov centristickej vlády prezidenta Emmanuela Macrona. Ako minister vnútra často hovorí o tvrdom boji proti nelegálnej imigrácii a kriminalite.



"Po piaty raz za takmer šesť rokov justícia zistila, že Géraldovi Darmaninovi nemožno pripísať žiadny zavrhnutiahodný čin," uviedli jeho právnici Pierre-Olivier Sur a Mathias Chichportich. Dodali, že minister "sa k tomu nebude ďalej vyjadrovať".