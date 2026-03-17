Súd v prípade syna nórskej korunnej princeznej odročili
Autor TASR
Oslo 17. marca (TASR) - Súdne pojednávanie v procese s Mariusom Borgom Höibym, synom nórskej korunnej princeznej Mette-Marit, bolo v utorok odročené pre chorobu predsedajúceho sudcu Jona Sverdrupa Efjestada. TASR o tom píše podľa agentúry DPA a denníka Bild.
Na očakávanom pojednávaní mal prokurátor Sturla Henriksbö dokončiť záverečné čítanie obžaloby a oznámiť požadovaný návrh trestu. Hovorca súdu Markus Iestra dúfa, „že zajtra (v stredu) budeme môcť pokračovať v konaní a hlavné pojednávanie budeme môcť ukončiť vo štvrtok“.
Obžaloba voči Mariusovi Borgovi Höibymu (28) má 38 bodov. Jadrom prípadu sú štyri obvinenia zo znásilnenia a ďalšie trestné činy, ako napadnutie a drogové trestné činy. Argumentácia obžaloby sa opiera o videá, textové správy, výpovede svedkov, znalecké posudky a technické údaje z mobilných telefónov. Höiby svoju vinu popiera.
„Boli sme (na súde) svedkami (konania) muža, ktorý si berie, čo chce. A ktorému nezáleží na tom, aby sa dievčaťa, ktoré mu na večierku sedí na kolenách, opýtal, či súhlasí s tým, aby sa jej dotýkal,“ povedal v pondelok prokurátor Sturla Henriksbö pred súdom. Ak súd rozhodne o vine, Höibymu hrozí mu 16 rokov väzenia.
Polícia zadržala Höibyho 4. augusta 2024 po hádke v byte v Osle. Priznal, že bol pod vplyvom alkoholu a kokaínu násilný voči svojej vtedajšej priateľke, a že ničil veci v jej byte. Násilný bol aj k niekoľkým ďalším ženám, preto mal prísne zakázané kontaktovať sa so svojimi expartnerkami.
Súdny proces s nevlastným synom korunného princa Haakona vyvolal v krajine veľký škandál, ktorý zhoršilo zverejnenie informácií o kontaktoch jeho matky Mette-Marit s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.
