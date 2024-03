Súd v Rumunsku vyhovel žiadosti Británie o vydanie Tatea po procese

Bukurešť 12. marca (TASR) - Súd v Bukurešti v utorok vyhovel žiadosti britských úradov o vydanie britsko-amerického influencera Andrewa Tatea a jeho brata Tristana, no až po ukončení súdneho procesu v Rumunsku. Uviedla to influencerova hovorkyňa Mateea Petrescuová, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Bratia Tateovci sa na súde objavili v putách v sprievode polície. Úrady ich opäť zadržali v pondelok večer na základe európskych zatykačov vydaných v Británii za prípady sexuálneho napadnutia z rokov 2012 – 2015.



Oboch bratov zadržali predbežne na 24 hodín. Odvolací súd v Bukurešti v utorok zároveň nariadil ich prepustenie, povedala Petrescuová. Influencer na súde poprel obvinenia, ktorým čelí v Británii, a poukázal na to, že sú staršie ako desať rokov, napísala agentúra AFP.



Tateov právnik Eugen Vidineac privítal rozhodnutie súdu s tým, že "poskytuje bratom príležitosť plne sa zúčastniť na ich obhajobe" a zároveň umožňuje, aby právny proces prebiehal transparentným spôsobom.



Bratov Tateovcov prvýkrát zatkli spolu s dvoma Rumunkami 30. decembra 2022 neďaleko Bukurešti. O tri mesiace neskôr ich z väzby presunuli do domáceho väzenia. Štvoricu obvinili zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi a založenia zločineckého gangu, ktorý sexuálne zneužíval mladé ženy a nútil ich účinkovať v komerčne distribuovaných pornografických videách.



Influencer a jeho brat sú na slobode od augusta 2023, môžu sa však pohybovať iba po Bukurešti a susednej župe Ilfov. Hoci prokuratúra vypracovala obžalobu už v júni 2023, súdne pojednávanie sa ešte nezačalo.



Tate je bývalý profesionálny kickboxer. Na sociálnej sieti X propaguje luxusný životný štýl a získal takmer deväť miliónov sledovateľov. Opakovane tvrdil, že rumunská prokuratúra voči nemu nemá žiadne dôkazy a je terčom politického sprisahania, ktoré ho má umlčať. Pre mizogýnne názory (pohŕdavé voči ženám) a nenávistné prejavy bol zablokovaný na rôznych sociálnych platformách ako Facebook, Instagram, či YouTube.