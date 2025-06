Súd v Rusku povolil prevod vlastníctva súkromného letiska na štát

Moskva 18. júna (TASR) - Súd v Rusku v utorok rozhodol o prevode vlastníctva súkromného moskovského letiska Domodedovo na štát. Ide o najnovší objekt, ktorý vláda získala v rámci rozsiahleho zoštátnenia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Od februára 2022, keď Moskva začala vojnu na Ukrajine, ruské súdy zmenili vlastníctvo desiatok súkromných podnikov. Kritici to označujú za snahu Kremľa posilniť kontrolu nad ekonomikou. Prokuratúra pri zdôvodňovaní konfiškácie majetkov uvádzala mnoho právnych argumentov, napríklad obvinila firmy z korupcie či nezákonnej privatizácie po páde Sovietskeho zväzu v 90. rokoch minulého storočia, píše AFP.



Arbitrážny súd Moskovskej oblasti na utorkovom pojednávaní súhlasil s prokuratúrou, podľa ktorej boli majiteľmi letiska Domodedovo cudzinci bez nároku na spravovanie majetku. Miliardárov Dmitrija Kamenščika a Valerija Kogana prokurátori obvinili z „prevedenia ziskov“ strategicky významného podniku do zahraničia, informovala tlačová agentúra Interfax.



Letisko Domodedovo je štvrtým najrušnejším letisko v Rusku: vlani cezeň prešlo viac ako 15 miliónov cestujúcich do destinácií v Rusku, tiež v Strednej Ázii a na Blízkom východe.



Rusko od roku 2022 skonfiškovalo súkromný majetok v hodnote niekoľkých miliárd dolárov vrátane firiem zo Západu, ako napríklad francúzskej spoločnosti Danone či nemeckej firmy Uniper.



Prezident Vladimir Putin opakovane vyhlásil, že návrat západných firiem do Ruska je „vítaný“. Kritici však tvrdia, že zabavovanie majetku vytvorilo nepriateľské podnikateľské prostredie, ktoré znemožňuje dlhodobé investície, píše AFP.