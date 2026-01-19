< sekcia Zahraničie
Súd v Rusku rozhodol o zatvorení pôrodnice, kde zomreli novorodenci
Úmrtia vyvolali pobúrenie verejnosti a kritiku ruských predstaviteľov.
Autor TASR
Moskva 19. januára (TASR) - Súd v Kemerovskej oblasti na Sibíri v pondelok rozhodol pre zanedbanie hygienických noriem o odstavení pôrodnice v Novokuznecku na tri mesiace. TASR o tom píše podľa webu Novaya Gazeta Europe.
„Pôrodnica č. 1 v Novokuznecku nedodržala predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri poskytovaní lekárskych služieb,“ uviedla tlačová služba súdu vo vyhlásení. Právnik zastupujúci nemocnicu nespochybnil obvinenia a v mene zariadenia priznal pochybenie.
Forenzní špecialisti prešetrujú okolnosti úmrtia deviatich novorodencov medzi 4. a 12. januárom. Zdravotnícki predstavitelia Kurbatovovej nemocnice uviedli, že sa nakazili rôznymi infekciami počas pôrodu alebo tehotenstva.
Z približne 234 detí, ktoré sa tam narodili od začiatku decembra, muselo byť 32 umiestnených na jednotku intenzívnej starostlivosti. Osem je stále v mimoriadne vážnom stave.
Hlavný lekár nemocnice Vitalij Cheraskov bol 14. januára umiestnený do domáceho väzenia a zastupujúci vedúci oddelenia intenzívnej starostlivosti Alexej Emich dostal zákaz vykonávať určité zákroky. Prokuratúra ich obvinila z nedbanlivosti s následkom smrti.
Úmrtia vyvolali pobúrenie verejnosti a kritiku ruských predstaviteľov. Podľa médií mala nemocnica nedostatok personálu a zlú povesť. Ruský kanál Baza na platforme Telegram informoval, že pacientky sa počas uplynulého roka sťažovali na nehygienické podmienky, nedbanlivosť a nekompetentnosť personálu.
Inšpekcie tiež odhalili údajný nedostatok liekov na niektoré ochorenia. V období od augusta do novembra minulého roka dostala podľa dostupných neoverených informácií najmenej päť varovaní od zdravotných orgánov.
