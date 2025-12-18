< sekcia Zahraničie
Súd v Rusku uložil Britovi 13 rokov za žoldnierstvo
Ruské sily zajali Daviesa v roku 2024.
Autor TASR
Moskva 18. decembra (TASR) - Súd v Ruskom okupovanej ukrajinskej Doneckej oblasti odsúdil britského občana Haydena Daviesa na 13 rokov v trestaneckej kolónii. Ruská prokuratúra vo štvrtok oznámila, že Davies bojoval ako žoldnier za Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ruské sily zajali Daviesa v roku 2024 a súd ho uznal vinným z účasti v ozbrojenom konflikte ako žoldnier a uložil mu 13-ročný trest v trestaneckej kolónii s najvyšším stupňom stráženia, uviedol vo vyhlásení prokurátor.
Davies súdu prostredníctvom tlmočníka povedal, že na Ukrajinu prišiel cez Poľsko a za boj dostával 500 dolárov mesačne.
Podľa prokuratúry britský občan pricestoval na Ukrajinu v roku 2024, absolvoval výcvik a následne bojoval proti ruským silám, ktoré ho koncom roka zajali.
Davies má podľa prokuratúry 30 rokov, avšak britské médiá informovali, že má 31 rokov a pochádza z mesta Southampton.
Od začiatku ruskej invázie na susednú Ukrajinu vo februári 2022 ruské súdy v kontrolovaných oblastiach na Ukrajine uložili väzenské tresty niekoľkým cudzincom.
Začiatkom decembra súd v meste Luhansk na Ruskom okupovanej východnej Ukrajine odsúdil na 13 rokov väzenia českého občana vietnamského pôvodu Minh Hoang Trana, ktorý na Ukrajine bojoval po boku ukrajinskej armády. Do ruského zajatia padol v auguste počas bojov o mesto Pokrovsk vo východoukrajinskom regióne Donbas. Podľa prokuratúry sa Tran v máji tohto roka pridal k ukrajinskej armáde a dostával mesačne žold vo výške 6000 dolárov.
V novembri súd v Donecku uložil taktiež 13-ročný väzenský trest dvom občanom Kolumbie.
