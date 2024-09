Súd v Rusku začal pojednávať vo veci Navaľného právnikov

Petuški 12. septembra (TASR) - Pred súdom v Rusku sa vo štvrtok začalo súdne pojednávanie s troma advokátmi nebohého vodcu ruskej opozície Alexeja Navaľného, obvinenými z extrémizmu. Súdny proces je verejný a podľa prognóz advokátov môže trvať niekoľko mesiacov, informovala britská stanica BBC. V prípade, že súd uzná Navaľného advokátov za vinných, hrozí im do šesť rokov väzenia.



Vadim Kobzev, Alexej Lipcer a Igor Sergunin sa pred súdom v meste Petuški vo Vladimírskej oblasti v strede európskej časti Ruska budú zodpovedať za zneužitie svojho statusu, ktorého sa dopustili, keď Navaľného odkazy z väzenia odovzdávali jeho spolupracovníkom, čím mu - podľa súdu - pomáhali viesť "extrémistickú komunitu" a zapojili sa do jej činnosti, dopĺňa TASR.



Obhajoba trvá na tom, že nejde o žiadny corpus delicti, a upozorňuje, že obvinenie je založené na narušení privilégií vyplývajúcich zo vzťahu advokáta a klienta. Advokáti obvinených poukazujú aj na to, že vyšetrovatelia neboli schopní stanoviť, kde a za akým účelom sa právnici údajne pripojili k extrémistickej komunite.



Ruské úrady označili Navaľného a jeho spolupracovníkov za extrémistickú komunitu. Samotný Navaľnyj bol v tejto kauze začiatkom augusta 2023 odsúdený na 19 rokov odňatia slobody. Trest si mal odpykať vo väzení s osobitným režimom. Proces s ním bol neverejný.



Väzenský tábor Polárny vlk, kam bol Navaľnyj po vynesení rozsudku prevezený, sa nachádza za polárnym kruhom v dedine Charp v Jamalsko-neneckom autonómnom okruhu. Správu o Navaľného smrti vo väzení zverejnilo vedenie tamojšej väznice 16. februára.



Kým vedenie väznice aj na základe súdnej pitvy tvrdí, že zomrel prirodzenou smrťou, jeho príbuzní i spolupracovníci sú presvedčení o tom, že zodpovednosť za jeho smrť nesie vedenie väznice, ale aj ruský prezident Vladimir Putin. Počas svojho väznenia Navaľnyj totiž strávil viac ako 300 dní v trestnej cele v mimoriadne náročných podmienkach.



Oblastná pobočka Vyšetrovacieho výboru (Sledkom) svojho času odmietla žiadosť Navaľného blízkych o prešetrenie okolností jeho smrti. Oblastná prokuratúra však nedávno označila toto rozhodnutie za nezákonné a zrušila ho, takže vyšetrovanie pokračuje.



Navaľného zadržali v januári 2021 bezprostredne po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Z pokusu o svoje zavraždenie Navaľnyj obviňoval Kremeľ, ktorý to však poprel.



Navaľnyj si vo väzení odpykával súhrnný trest odňatia slobody v trvaní viac ako 30 rokov, na ktoré bol odsúdený v rámci viacerých káuz vrátane obvinenia z extrémizmu. Navaľnyj i jeho spojenci všetky takéto obvinenia odmietli ako politicky motivované a tvrdili, že Kremeľ chce Navaľného väzniť doživotne.