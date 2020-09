Súd v Rwande obvinil hrdinu filmu Hotel Rwanda z terorizmu

Kigali 14. septembra (TASR) - Kritik rwandskej vlády Paul Rusesabagina sa v pondelok postavil pred súd v rwandskom hlavnom meste Kigali, kde čelí obvineniam z účasti na vražde a z vytvorenia ozbrojenej povstaleckej skupiny. Informovala o tom agentúra AFP.



Rusesabagina v pondelok stál pred súdom po prvý raz od svojho zatknutia na konci augusta tohto roka. Žiadal o prepustenie na kauciu, aby mohol vyhľadať lekársku pomoc.



Obžaloba však podľa AFP tvrdila, že by mohol ujsť a rozhodnutie bolo odložené na štvrtok.



Belgický občan Rusesabagina čelí 13 obvineniam, pričom na súde odmietol priznať svoju vinu či nevinu, informovala agentúra Reuters.



Podľa rwandskej prokuratúry je Rusesabagina podozrivý, že sa snažil dosiahnuť zmenu režimu v Kigali. Údajne je "podozrivý aj z financovania a zakladania teroristických skupín" pôsobiacich v oblasti Veľkých jazier vo východnej Afrike.



Vyšetrovatelia ho obviňujú z teroristických činov, požiarov, únosov a vrážd spáchaných na rwandskej pôde v júni a decembri roku 2018. V emigrácii v Belgicku Rusesabagina založil Rwandské hnutie za demokratické zmeny (MRCD) a naďalej obviňoval rwandského prezidenta Paula Kagameho zo snáh o umlčanie opozície.



Na súde uviedol, že prispel Frontu národného oslobodenia (FLN) - vojenskému krídlu (MRCD) - sumou 20.000 eur. Poprel však, že by tak urobil s cieľom podporiť povstalecké aktivity.



Počas rwandskej genocídy v roku 1994 ukrýval Rusesabagina vo svojom hoteli viac ako 1200 prenasledovaných príslušníkov etník Hutuov a Tutsiov. Jeho príbeh bol predlohou pre hollywoodsky film Hotel Rwanda.



Rusesabaginu zatkla polícia koncom augusta v Kigali, pričom podľa hovorcu jeho rodiny "ho do Rwandy uniesli štátne orgány". Naposledy ho totiž jeho rodina počula počas telefonátu z Dubaja.



Rwandský prezident Paul Kagame medzičasom poprel, že by bol Rusesabagina unesený. Prezident naznačil, že Rusesabaginu zrejme oklamali, aby bol dosiahnutý jeho návrat do Rwandy.



Kigali a ani žiadna zahraničná vláda podľa AFP podrobnosti o jeho zatknutí neposkytli.