Súd v Soule schválil vydanie zatykača na prezidenta Jun Sok-jola

Soul 18. januára (TASR) — Súd v juhokórejskej metropole Soul schválil v nedeľu ráno miestneho času žiadosť protikorupčného úradu o vydanie zatykača na prezidenta Jun Sok-jola za jeho pokus o vyhlásenie stanného práva začiatkom decembra 2024, čím zároveň predĺžil jeho vyšetrovaciu väzbu. Informovala o tom agentúra Jonhap.



Sudca zdôvodnil tento krok hrozbou zničenia dôkazov. Jun Sok-jol sa tak stal prvým úradujúcim prezidentom v novodobých dejinách Južnej Kórey, ktorého vzali do väzby.



Jun Sok-jola zadržali vyšetrovatelia Úradu pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených predstaviteľov (CIO) v stredu a previezli ho do svojho sídla, kde ho chceli vypočuť. Jun však odmieta vypovedať a tvrdí, že CIO nemá právomoc ho zatknúť.



Prvý zatykač platil len 48 hodín, CIO preto v piatok požiadal o jeho predĺženie.



Po vydaní nového zatykača môžu vyšetrovatelia držať prezidenta zbaveného právomocí vo väzbe 20 dní. Do tejto lehoty sa ráta aj čas od jeho stredajšieho zatknutia.



CIO chce po desiatich dňoch postúpiť vyšetrovanie prezidenta prokuratúre. Očakáva sa, že tá ho obžaluje pred uplynutím 20-dňovej väzby.



Po vydaní nového zatykača nahnevaní stúpenci prezidenta vtrhli do priestorov súdu a vykrikovali jeho meno.



Jun Sok-jol prekvapujúco vyhlásil stanné právo 3. decembra, keď sa v parlamente konala rozprava o budúcoročnom rozpočte. Tento krok zdôvodnil údajnými sympatiami opozície k Severnej Kórei. Opozíciou ovládaný parlament však využil svoje právo veta, ktoré musel Jun rešpektovať a po niekoľkých hodinách stanné právo zrušil. Poslanci následne 14. decembra odhlasovali začatie impeachmentu, o ktorom rozhodne ústavný súd. Junovi bol medzitým pozastavený výkon funkcie. Vyhlásenie stanného práva uvrhlo Južnú Kóreu do najhoršej politickej krízy za posledné desaťročia.