Španielsko vydá šéfa venezuelskej tajnej služby do USA, kde je hľadaný

Madrid 3. decembra (TASR) - Španielsky súd v piatok definitívne schválil vydanie bývalého šéfa venezuelskej tajnej služby do Spojených štátov, kde je hľadaný pre obvinenia z obchodovania s drogami. Termín jeho vydania do USA zatiaľ nie je známy, informovala agentúra AFP.



Generála Huga Armanda Carvajala, ktorý za bývalého venezuelského prezidenta Huga Cháveza pôsobil ako šéf spravodajskej služby, zatkli v septembri v Madride - po takmer dvoch rokoch na úteku.



USA žiadajú vydanie tohto blízkeho spolupracovníka niekdajšieho venezuelského prezidenta Huga Cháveza pre podozrenie z drogových zločinov a z napomáhania ľavicovým povstalcom Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC).



Prokurátori z New Yorku tvrdia, že Carvajal v roku 2006 využil svoje postavenie na koordináciu prepašovania približne 5600 kilogramov kokaínu z Venezuely do Mexika. Šlo o kontraband určený pre USA.



Carvajal, známy ako "El Pollo" alebo "Kura", je tiež podozrivý, že má usvedčujúce dôkazy proti venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi, Chávezovmu nástupcovi vo funkcii.



Carvajal opakovane poprel prepojenie na obchodníkov s drogami či FARC.



Madurova administratíva zbavila Carvajala jeho hodnosti po tom, čo vo februári 2019 podporil opozičného vodcu Juana Guaidóa ako úradujúceho prezidenta Venezuely.



Následne Carvajal z Venezuely ušiel. Na základe amerického zatykača bol exšéf tajnej služby s hodnosťou generálmajora v Španielsku zatknutý v apríli 2019, v novembri toho istého roku potom súd rozhodol o jeho vydaní do USA. Ešte pred tým, v septembri 2019, však súd vydanie do USA neodporučil a Carvajala prepustili z väzby. Krátko nato s ním polícia stratila spojenie.



Keď ho v septembri tohto roku v Madride opäť zatkli, polícia informovala, že celý čas bol v Španielsku, pričom však často menil miesto bydliska a podstúpil aj plastickú operáciu, aby nebolo možné ho identifikovať.