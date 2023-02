Súd v Španielsku odobril použitie poukazov pre mládež na býčie zápasy

Madrid 9. februára (TASR) - Španielsky najvyšší súd rozhodol, že býčie zápasy môžu byť zahrnuté medzi služby, na ktoré je možné využiť kultúrne poukazy pre mládež. TASR správu prevzala vo štvrtok z webovej stránky denníka The Guardian a rozhlasovej stanice RFI.



Súd ešte v utorok zrušil vládne nariadenie, ktoré tieto podujatia zo schémy poukazov vylúčilo. Vláda podľa súdu dostatočne nezdôvodnila, prečo by sa tieto poukazy na býčie zápasy nemali vzťahovať.



Na súd sa obrátila nezisková organizácia Fundación del Toro de Lidia, ktorá podporuje zachovanie býčích zápasov. Býčie zápasy "tvoria súčasť španielskeho historického a kultúrneho dedičstva", uviedla.



Odporcovia býčích zápasov rozhodnutie súdu označili za "krok späť", píše The Guardian.



Kultúrne poukazy pre mládež (bono cultural joven) v hodnote 400 eur boli prvýkrát vydané vlani s cieľom umožniť prístup k rôznym podujatiam a službám v oblasti kultúry. Sú určené pre mladých ľudí do 18 rokov a môžu ich využiť na nákup kníh, vstupeniek do kina, divadla či na koncerty.



Od roku 2013 platí v Španielsku zákon, ktorý býčie zápasy zaradil do národného kultúrneho dedičstva a umožňuje ich podporu z verejných financií.