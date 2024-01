Súd v štáte Maine si pri Trumpovi počká na verdikt Najvyššieho súdu

Washington 18. januára (TASR) - Najvyšší súd v americkom štáte Maine odložil rozhodnutie o zákaze účasti bývalého prezidenta Donalda Trumpa v tamojších primárkach, až kým Najvyšší súd Spojených štátov v odvolacom konaní nerozhodne o podobnom zákaze pre Trumpa zo štátu Colorado. TASR informuje na základe správy agentúr DPA a AFP.



Vo viacerých štátoch USA prebiehajú súdne či administratívne procesy, ktoré majú rozhodnúť, či môže Trump kandidovať v republikánskych primárkach. Odporcovia vinia Trumpa z účasti na "vzbure", keď jeho priaznivci 6. januára 2021 násilne vtrhli do sídla federálneho Kongresu s cieľom zmariť oficiálne potvrdenie víťazstva Trumpovho súpera v prezidentských voľbách Joea Bidena.



Pojednávanie na Najvyššom súde USA o odvolaní Trumpa voči decembrovému verdiktu Najvyššieho súdu z Colorada sa začne 8. februára a zatiaľ nie je jasné, kedy súd rozhodne. V štáte Maine rozhodla o zákaze Trumpovej kandidatúry štátna tajomníčka Shenna Bellowsová z konkurenčnej Demokratickej strany. Trump sa voči tomuto rozhodnutiu odvolal na Najvyššom súde štátu Maine. Účinnosť rozhodnutí v oboch štátoch je v súčasnosti pozastavená až do verdiktu federálneho Najvyššieho súdu.



Proti Trumpovej účasti vo voľbách podali žaloby jeho odporcovia vo viacerých štátoch na základe 14. ústavného dodatku zakazujúceho kandidatúru osoby zapojenej do vzbury. Ako pripomína agentúra AFP, dodatok prijali v roku 1868, krátko po skončení občianskej vojny, s cieľom zabrániť stúpencom porazenej Konfederácie v získaní funkcií v Kongrese či iných federálnych orgánoch. Trump je historicky prvým prezidentským kandidátom, ktorého súd uznal za nespôsobilého uchádzať sa o Biely dom na základe tohto ústavného dodatku.