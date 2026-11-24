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Súd v Štrasburgu: Štáty nemusia prijať migrantov využitých ako nástroj
Žaloby proti trom členským krajinám EÚ podali rôzne skupiny utečencov afganského, kubánskeho a kurdského pôvodu.
Autor TASR
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Štrasburg 24. novembra (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu v utorok rozhodol, že štáty môžu odmietnuť prijať migrantov, ktorých iné krajiny využili ako nástroj a ktorí nepotrebujú osobitnú ochranu. Rozhodnutie sa týka odsunu migrantov na hraniciach s Bieloruskom z rokov 2021 - 2022. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Žaloby proti trom členským krajinám EÚ podali rôzne skupiny utečencov afganského, kubánskeho a kurdského pôvodu. Západné štáty svojho času obvinili režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že migrantov na hranice vysiela zámerne, aby dostal EÚ pod tlak.
Žalobcovia tvrdili, že im úrady násilím zabránili v prekročení hranice Európskej únie bez toho, aby boli posúdené ich žiadosti o azyl a že porušili ich ľudské práva. Niektorí z utečencov sa sťažovali na zlé hygienické a humanitárne podmienky v pohraničných táboroch, zatiaľ čo iní protestovali proti svojmu zadržaniu.
Štrasburský súd rozhodol, že vyhostenie cudzieho štátneho príslušníka do štátu, ktorý zneužíva migráciu na politické účely, samo o sebe nie je porušením zákazu mučenia a neľudského a ponižujúceho zaobchádzania stanoveného v Európskom dohovore o ľudských právach.
Súd však súčasne kritizoval Poľsko, Lotyšsko a Litvu za to, ako pristupovali k migrantom na vonkajších hraniciach EÚ s Bieloruskom.
Podľa medzinárodného práva majú štáty zakázané vracať ľudí tam, kde im hrozí porušenie ľudských práv. Predseda európskeho súdu Mattias Guyomar uviedol, že vzhľadom na geopolitickú situáciu sa odsun ľudí do Bieloruska automaticky nepovažoval za zásah do ich práv.
Príslušné úrady však podľa rozsudku musia ešte pred vyhostením identifikovať migrantov, ktorým hrozí zlé zaobchádzanie pre zdravotný stav alebo vek, prípadne skutočné a bezprostredné ohrozenie života.
Žaloby proti trom členským krajinám EÚ podali rôzne skupiny utečencov afganského, kubánskeho a kurdského pôvodu. Západné štáty svojho času obvinili režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že migrantov na hranice vysiela zámerne, aby dostal EÚ pod tlak.
Žalobcovia tvrdili, že im úrady násilím zabránili v prekročení hranice Európskej únie bez toho, aby boli posúdené ich žiadosti o azyl a že porušili ich ľudské práva. Niektorí z utečencov sa sťažovali na zlé hygienické a humanitárne podmienky v pohraničných táboroch, zatiaľ čo iní protestovali proti svojmu zadržaniu.
Štrasburský súd rozhodol, že vyhostenie cudzieho štátneho príslušníka do štátu, ktorý zneužíva migráciu na politické účely, samo o sebe nie je porušením zákazu mučenia a neľudského a ponižujúceho zaobchádzania stanoveného v Európskom dohovore o ľudských právach.
Súd však súčasne kritizoval Poľsko, Lotyšsko a Litvu za to, ako pristupovali k migrantom na vonkajších hraniciach EÚ s Bieloruskom.
Podľa medzinárodného práva majú štáty zakázané vracať ľudí tam, kde im hrozí porušenie ľudských práv. Predseda európskeho súdu Mattias Guyomar uviedol, že vzhľadom na geopolitickú situáciu sa odsun ľudí do Bieloruska automaticky nepovažoval za zásah do ich práv.
Príslušné úrady však podľa rozsudku musia ešte pred vyhostením identifikovať migrantov, ktorým hrozí zlé zaobchádzanie pre zdravotný stav alebo vek, prípadne skutočné a bezprostredné ohrozenie života.