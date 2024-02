Súd v Taliansku odsúdil prevádzača na 20 rokov za smrť 94 ľudí v člne

Rím 8. februára (TASR) - Takmer rok po prevrátení člna v Stredozemnom mori, pri ktorom zahynulo 94 migrantov, taliansky súd odsúdil pašeráka ľudí na 20 rokov väzenia. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Súd v kalábrijskom meste Crotone dal v stredu tiež 29-ročnému tureckému občanovi pokutu tri milióny eur, informovala talianska tlačová agentúra ANSA. Ako jeden zo štyroch prevádzačov vlani na drevenom člne s migrantami na palube smeroval do južného Talianska.



Prokuratúra ho spolu s ďalšími troma mužmi obvinila za prevoz 150 migrantov v člne z tureckého pobrežia cez Stredozemné more do Kalábrie. V skorých ranných hodinách 26. februára blízko pobrežia južného Talianska sa plavidlo po prudkom manévri prevrátilo, potvrdili neskôr preživší. O život prišlo 94 ľudí vrátane 35 neplnoletých. Ľudia, ktorí sa podľa úradov pravdepodobne utopili, sú stále pokladaní za nezvestných.



Dvadsaťdeväťročný muž je jediný zo štyroch obžalovaných, ktorý sa rozhodol pre takzvaný skrátený súdny proces. Sudca rozhoduje len na základe spisov prokuratúry a vzdáva sa úplného súdneho procesu. Výmenou za to obvinený poskytne podrobnú výpoveď. Podľa správ v médiách muž odmietol riadiť čln. Povedal, že bol na jeho palube len ako mechanik.



Po tomto tragickom incidente talianska pravicová vláda premiérky Giorgie Meloniovej drasticky sprísnila tresty pre prevádzačov. Ak sú pri nezákonnej plavbe obete na životoch, zodpovedným osobám hrozí do 30 rokov väzenia.