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Súd v Teheráne zamietol odvolanie filmára Panahího proti trestu
V minulosti bol Panahí väznený už dvakrát: v rokoch 2010 a 2022–2023. Po protestnej hladovke bol z väzenia prepustený.
Autor TASR
Paríž 7. júna (TASR) - Teheránsky revolučný súd zamietol odvolanie režiséra Džafara Panahího proti ročnému trestu odňatia slobody, ktorý mu súd nižšieho stupňa v neprítomnosti uložil v decembri 2025, informovala v nedeľu agentúra AFP.
Odvolací verdikt potvrdil sudca Iman Afshari, ktorý je známy prísnymi rozsudkami a tým, že EÚ naňho uvalila sankcie.
Panahí bol v decembri 2025 odsúdený na rok väzenia za „propagandistické aktivity“ proti štátu. Rozsudok padol len niekoľko mesiacov po tom, čo získal Zlatú palmu na filmovom festivale v Cannes za film Drobná nehoda. Súd mu zároveň na dva roky zakázal vycestovať z Iránu.
Ako dôkaz bol na súde použitý aj Panahího tajne nakrútený film Drobná nehoda, ktorý je kritický voči vláde. Súd Panahímu vytkol aj podporu disidentov, politických väzňov a protestného hnutia Žena, život, sloboda, ktoré vzniklo v roku 2022 po smrti Mahsy Amíníovej vo väzbe, kam sa dostala po zadržaní mravnostnou políciou za porušenie pravidiel odievania žien v Iráne.
Panahí sa 30. marca napriek tomuto rozsudku vrátil do Iránu, ktorý sa v tom čase ocitol vo vojne s USA a Izraelom.
V minulosti bol Panahí väznený už dvakrát: v rokoch 2010 a 2022–2023. Po protestnej hladovke bol z väzenia prepustený.
V januári Panahí kritizoval brutálne potláčanie protivládnych protestov vo svojej vlasti, ktoré si podľa mimovládnych organizácií vyžiadali tisíce obetí.
Odvolací verdikt potvrdil sudca Iman Afshari, ktorý je známy prísnymi rozsudkami a tým, že EÚ naňho uvalila sankcie.
Panahí bol v decembri 2025 odsúdený na rok väzenia za „propagandistické aktivity“ proti štátu. Rozsudok padol len niekoľko mesiacov po tom, čo získal Zlatú palmu na filmovom festivale v Cannes za film Drobná nehoda. Súd mu zároveň na dva roky zakázal vycestovať z Iránu.
Ako dôkaz bol na súde použitý aj Panahího tajne nakrútený film Drobná nehoda, ktorý je kritický voči vláde. Súd Panahímu vytkol aj podporu disidentov, politických väzňov a protestného hnutia Žena, život, sloboda, ktoré vzniklo v roku 2022 po smrti Mahsy Amíníovej vo väzbe, kam sa dostala po zadržaní mravnostnou políciou za porušenie pravidiel odievania žien v Iráne.
Panahí sa 30. marca napriek tomuto rozsudku vrátil do Iránu, ktorý sa v tom čase ocitol vo vojne s USA a Izraelom.
V minulosti bol Panahí väznený už dvakrát: v rokoch 2010 a 2022–2023. Po protestnej hladovke bol z väzenia prepustený.
V januári Panahí kritizoval brutálne potláčanie protivládnych protestov vo svojej vlasti, ktoré si podľa mimovládnych organizácií vyžiadali tisíce obetí.