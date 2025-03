Súd v Tokiu vydal príkaz odobrať Cirkvi zjednotenia jej registráciu

Tokio 25. marca (TASR) - Súd v Japonsku v utorok nariadil odobrať Cirkvi zjednotenia jej úradnú registráciu v krajine. Súd tak vyhovel žiadosti vlády, ktorá ju podala v súvislosti atentátom na expremiéra Šinzóa Abeho z roku 2022. Informovali o tom agentúry AFP a AP, píše TASR.



Hovorca ministerstva školstva pre AFP uviedol, že okresný súd v Tokiu "vydal príkaz na rozpustenie" japonskej pobočky Cirkvi zjednotenia založenej v Južnej Kórei.



Zrušenie právneho štatútu pre cirkev znamená, že v Japonsku stratí výsadu oslobodenia od daní a musí zlikvidovať svoj majetok. Cirkev sa však ešte môže proti tomuto rozhodnutiu odvolať na súdoch vyššieho stupňa.



Súdny príkaz je reakciou na žiadosť ministerstva školstva z roku 2023 o rozpustenie tejto vplyvnej sekty so sídlom v Južnej Kórei. Ministerstvo vo svojej žiadosti poukazovalo na manipulatívne taktiky na získavanie finančných prostriedkov i na metódy náboru do cirkvi, ktoré zasievali strach medzi stúpencami a poškodzovali ich rodiny.



Japonská odnož cirkvi žiadosť ministerstva školstva kritizovala ako vážne ohrozenie náboženskej slobody a ľudských práv svojich stúpencov.



Vyšetrovanie atentátu na Abeho v roku 2022 odhalilo desaťročia väzieb medzi cirkvou so sídlom v Južnej Kórei a japonskou vládnucou Liberálnodemokratickou stranou a viedlo následne aj k demisii štyroch ministrov.



Cirkev získala právny štatút náboženskej organizácie v Japonsku v roku 1968 v rámci protikomunistického hnutia, ktoré podporoval Abeho starý otec, bývalý premiér Nobusuke Kiši.



Muž obvinený z Abeho vraždy túto cirkev obviňoval z finančných problémov svojej rodiny: údajne bol nahnevaný, že jeho matka cirkvi darovala približne 100 miliónov jenov (v tom čase asi milión eur).



Cirkev zjednotenia, ktorá sa oficiálne nazýva Rodinná federácia za svetový mier a zjednotenie, je prvou náboženskou skupinou čeliacou príkazu na zrušenie registrácie podľa japonského občianskeho zákonníka.



Dva predchádzajúce prípady sa týkali trestných obvinení, a to sekty Óm Šinrikjó, ktorá v tokijskom metre spáchala útok nervovým plynom sarin, a skupiny Mjókoku-dži, ktorej vedúci predstavitelia boli odsúdení za podvod.



Cirkev zjednotenia založil v roku 1954 Son Mjong-mun, ktorý ju viedol až do svojej smrti v roku 2012. Táto cirkev, známa aj ako Moonova sekta, je okrem radikálneho výkladu kresťanstva aj výrazne protikomunistická. Povestná je kontroverzným organizovaním hromadných sobášov.