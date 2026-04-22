Súd v Turecku rozhodol o väzbe pre 19 opozičných komunálnych politikov
Autor TASR
Istanbul 22. apríla (TASR) - Súd v Turecku v stredu poslal do vyšetrovacej väzby starostu istanbulskej mestskej časti Atašehir Onursala Adigüzela a ďalších 18 osôb podozrivých z korupcie v radoch hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP). Vo väzbe zostanú až do začiatku súdneho procesu, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Prokuratúra spresnila, že 19 podozrivých vzali do väzby na základe obvinení z úplatkárstva, založenia zločineckej organizácie a členstva v nej a z ovplyvňovania verejných súťaží.
Turecké médiá informujú, že vyšetrovanie sa týka údajného prijímania úplatkov výmenou za stavebné povolenia a územné rozhodnutia.
Ide o ďalší prípad zásahu voči opozícii, v rámci ktorého boli zadržaní viacerí komunálni politici a predstavitelia CHP vrátane bývalého primátora Istanbulu a prezidentského kandidáta Ekrema Imamogla, ktorý je vo väzbe už viac než rok.
CHP a Imamoglu, ktorý by mohol ohroziť pozíciu Recepa Tayyipa Erdogana v prezidentských voľbách, tvrdia, že policajné vyšetrovanie a stíhanie členov a prívržencov opozičnej strany je súčasťou politicky motivovanej kampane s cieľom oslabiť jej výsledok z komunálnych volieb z roku 2024. Vláda však uvádza, že vyšetrovanie korupcie je súčasťou nezávislého justičného procesu.
