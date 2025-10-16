< sekcia Zahraničie
Súd v USA dočasne zablokoval prepúšťanie zamestnancov počas shutdownu
V stredu Biely dom oznámil, že počas tzv. shutdownu bude zrejme prepustených ďalších najmenej 10.000 zamestnancov federálnych úradov.
Washington 16. októbra (TASR) - Sudkyňa okresného súdu v San Franciscu Susan Illstonová v stredu nariadila, že administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa musí v rámci tzv. shutdownu nateraz prestať s prepúšťaním zamestnancov federálnych úradov. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Sudkyňa konštatovala, že spomínané škrty v počtoch zamestnancov sa zdajú byť politicky motivované a dochádza k nim bez hlbšej analýzy. Vydala preto dočasný súdny zákaz, ktorý blokuje prepúšťanie. Vyjadrila nádej, že sa napokon preukáže, že tieto personálne škrty boli nezákonné a prekračovali právomoci.
Podľa dokumentov, ktoré zverejnilo ministerstvo spravodlivosti USA, bolo minulý piatok prepustených vyše 4000 zamestnancov, pričom najviac zasiahnuté boli rezorty financií, zdravotníctva, školstva a bývania.
V stredu Biely dom oznámil, že počas tzv. shutdownu bude zrejme prepustených ďalších najmenej 10.000 zamestnancov federálnych úradov.
„Myslím si, že nakoniec pôjdeme nad hranicu 10.000,“ povedal šéf Úradu pre riadenie a rozpočet Bieleho domu Russ Vought v rozhovore pre reláciu Charlie Kirk Show, keď sa ho pýtali, koľko prepustení očakáva. Vought uviedol, že ide len o „momentálny stav“ a ďalšie prepúšťania budú nasledovať. „Chceme byť všade, kde sa dá, veľmi dôslední pri obmedzovaní činnosti úradov,“ dodal.
Terajší shutdown vstúpil do svojho tretieho týždňa, keďže Kongres je aj naďalej zablokovaný v spore o rozpočtové výdavky. Prezident USA Donald Trump preto - podľa AFP - napĺňa svoje hrozby, že výrazne obmedzí činnosť federálnej administratívy.
Trump varoval, že ak demokrati budú naďalej odmietať podporiť návrh Snemovne reprezentantov na dočasné financovanie vlády do konca novembra, dôjde k masovým prepúšťaniam, ktoré zasiahnu aj zamestnancov federálnych inštitúcií považovaných za spriaznených s opozičnou Demokratickou stranou.
Prezident zároveň prisľúbil, že sa pokúsi nájsť spôsob, ako vyplatiť vojakov, ktorí by inak vôbec po prvý raz nedostali výplaty. Podľa AFP však neistota spôsobila, že mnohí príslušníci ozbrojených síl stoja v dlhých radoch pred potravinovými bankami.
