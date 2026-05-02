Súd v USA dočasne zastavil doručovanie potratovej tabletky poštou
Ide o najčastejšie používanú metódu interrupcie v USA, ktorá sa využíva aj v prípade potratu v raných štádiách tehotenstva.
Washington 2. mája (TASR) – Americký odvolací súd v piatok dočasne pozastavil doručovanie lieku s účinnou látkou mifepristón poštou. Mifepristón je jedna z dvoch účinných látok, ktoré sa v Spojených štátoch bežne používajú pri lekárskom prerušení tehotenstva.
Ako v noci na sobotu informovala agentúra AFP, žalobu proti federálnemu Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) podal štát Louisiana, ktorý patrí v rámci USA medzi tie s najprísnejšími protiinterrupčnými zákonmi.
Z rozhodnutia súdu, v ktorom majú prevahu konzervatívni sudcovia, vyplýva, že ženy žiadajúce o interrupciu si musia mifepristón vyzdvihnúť v zdravotníckych zariadeniach osobne a zároveň zakazuje jeho doručovanie poštou alebo osobný odber v lekárni.
Odvolací súd tým zvrátil verdikt nižšieho súdu, ktorý umožňoval pokračovať v zasielaní lieku poštou počas preskúmania pravidiel FDA týkajúcich sa tohto prípravku.
Zástancovia sprísnenia pravidiel poukazujú na štúdiu konzervatívneho think-tanku, ktorá však neprešla odborným recenzným konaním a nebola publikovaná ani vo vedeckom časopise.
FDA schválil mifepristón v roku 2000. Ide o najčastejšie používanú metódu interrupcie v USA, ktorá sa využíva aj v prípade potratu v raných štádiách tehotenstva. Liek sa podáva spolu s misoprostolom, ktorý spôsobuje vyprázdnenie maternice. Táto kombinácia je schválená na ukončenie tehotenstva do 70 dní.
Generálna prokurátorka štátu Louisiana Liz Murrillová rozhodnutie odvolacieho súdu z piatka privítala a označila ho za „víťazstvo pre život“. Kritizovala predchádzajúcu politiku administratívy prezidenta USA Joea Bidena, ktorá podľa nej umožnila distribúciu potratových tabletiek poštou.
Prezidentka organizácie Centrum pre reprodukčné práva Nancy Northupová rozhodnutie odvolacieho súdu kritizovala a očakáva jeho napadnutie na Najvyššom súde USA. Podľa nej nejde o otázku vedy, ale o snahu sťažiť prístup k interrupciám.
Právnička neziskovej organizácie Americký zväz pre občianske svobody (ACLU) Julia Kayeová uviedla, že rozhodnutie výrazne sťaží prístup k lieku, ktorý pacientky bezpečne využívajú viac ako 25 rokov.
Po tom, čo Najvyšší súd USA v júni 2022 zrušil prelomové rozhodnutie Roeová v. Wade, ktoré v USA polstoročia garantovalo ústavné právo na interrupciu, zaviedlo zákaz alebo obmedzenia interrupcií približne 20 amerických štátov.
Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že väčšina Američanov podporuje zachovanie prístupu k bezpečným interrupciám. Konzervatívne skupiny však presadzujú ich obmedzenie alebo úplný zákaz.
Najvyšší súd USA v roku 2024 odmietol návrh na obmedzenie mifepristónu s odôvodnením, že odporcovia lieku nemali právne postavenie na podanie žaloby.
